El americano que hurga en las fosas franquistas

ana gaitero | león

How to dig up a dictator? —Cómo desenterrar a un dictador— Así titula Joseph Zeballos, periodista norteamericano, el artículo que publicó en The New Republic tras sumergirse en la tensión que España mantiene con la memoria histórica de la Guerra Civil. «¿Exhumar a Francisco Franco puede hacer que un monumento de la Guerra Civil española sea menos fascista?».

Con estas preguntas arranca su mirada joven y con la distancia del otro lado del Atlántico sobre el asunto de actualidad que reorientó su trabajo de fin de máster en Periodismo y Estudios Europeos del siglo XX de la crisis económica a la memoria histórica.

Joseph Zeballos, que cursa sus estudios en la Universidad de Nueva York, recaló en España en pleno cambio de gobierno con la entrada de Pedro Sánchez tras la caída de Rajoy y con el país partido en dos ante la disyuntiva de desenterrar o no a Franco.

Conocer in situ el Valle de los Caídos en una tarde en la que abundaban turistas internacionales y las flores de la tumba del dictador aún estaban frescas pese al calor. Quedó impresionado en aquel espacio «gris que te hace sentir muy pequeño», en consonancia con la época a la que pertenece y la intención del dictador de demostrar su poder más allá de su muerte. «No se sienten emociones allí», sentencia tras convertirse en una de las miles de personas que visitan cada año el Valle de los Caídos. «Una gran caverna», sentencia.

El espacio monumental guarda los restos de más de 30.000 personas, en su mayoría soldados del bando franquista que «cayeron por Dios y por la patria» como Franco quiso hacer ver al mundo. Pero también una minoría de republicanos cuyos restos fueron trasladados a partir de 1959. Algo muy diferente a lo que ha vivido al conocer las otras fosas.

Joseph Zeballos vino a León a conocer las tumbas de los olvidados en las cunetas que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) rescata a cuenta gotas de la caverna de la historia, como hará a partir de hoy en Geras de Gordón con el caso de Francisco Alonso Alonso, un carnicero de Trobajo del Camino al que su hijo pequeño, de 81 años años, quiere enterrar junto a su esposa en el cementerio.

El joven estadounidense comprobó en directo el desgarro que supone para los descendientes de las víctimas de Franco la búsqueda de sus restos. «Es algo extraordinario, tercermundista, una anomalía que haya 100.000 personas desaparecidas», afirma Zeballos.

Asistió durante varias jornadas a la exhumación de cuatro milicianos paseados y enterrados en Canseco, en la que varios mineros colaboraron con la ARMH en la «dura» tarea por las dificultades que presentaba la ubicación de una de las fosas.

El periodista quedó impresionado también por «la carga que soportan, la sabiduría, la paciencia y la responsabilidad que han tomado» como asociaciones civiles. «Es un trabajo que requiere determinación y pasión y que debería asumir el Estado» porque «no es saludable para España» dejar abandonadas todas esas personas desaparecidas.

Encontrar una solución al conflicto que vive el único país europeo donde pervive un monumento al dictador es «importante para el éxito de la democracia española». «España tiene una oportunidad única de crear un modelo de memoria histórica» que puede servir para otros países donde tampoco está resuelto el problema.

Estados Unidos tampoco tiene cerrada la herida de su guerra civil, reconoce el joven. Tanto en Ponferrada como en Canseco se ha encontrado con otros jóvenes norteamericanos que comparten ese deseo de estar conectados con lo que sucede en España.

Al igual que nietos y nietas de las personas desaparecidas, se han enfrentado al «pacto del olvido» y quieren saber y recuperar la memoria de sus ascendientes víctimas del franquismo durante y después de la Guerra Civil, apunta el joven periodista.

Estas nuevas generaciones, añade, «buscan soluciones a problemas del pasado» que han quedado sin resolver. «El legado del franquismo requiere una conversación honesta» del país consigo mismo, subraya. Algo que implica «poner caras a las víctimas». Una conversación en la que la exhumación de Franco hay que verla, advierte, como «un paso simbólico que puede abrir nuevas oportunidades».

«En un país que ha cambiado el nombre de las calles y eliminado las estatuas que llevan el nombre y el recuerdo de Franco, el Valle de los Caídos tiene financiación pública, por valor de más de 12 millones de euros.desde 2012, siendo el recordatorio más potente de su gobierno», resaltó Zeballos en The New Republic.

Zeballos cita en su artículo al historiador Eric Foner, quien escribió que los monumentos históricos son «una expresión de poder, una indicación de quién tiene el poder de elegir cómo se recuerda la historia en lugares públicos». También al historiador leonés Eduardo Sánchez,

Durante su estancia en España se entrevistó con víctimas del franquismo, representantes de las asociaciones de la memoria histórica y también con profesores e investigadores del CSIC.

En febrero presentará sus conclusiones en la Universidad de Nueva York y espera aportar «algo de luz» a un problema que, insiste, «requiere una solución española». «No sé si se puede resolver completamente porque ha pasado mucho tiempo, quizá va a ser difícil», admite. Pero ve que hay una generación dispuesta a trabajar por ello. La llegada al poder de Pedro Sánchez es otra circunstancia que juega a favor, a pesar de los enfrentamientos y críticas que genera aún el tema, valora.

Joseph Zeballos conoció en León los lugares donde la represión cobró un protagonismo tan grande como fue San Marcos, en plena obra de reforma, y supo de la existencia del memorial a las víctimas del franquismo en el cementerio de León, así como otros monumentos de la provincia. Y sobre todo tomó nota de la realidad social y los que ebullía en la prensa en esos días calurosos y tormentosos de verano. Joseph Zeballos, que hizo una estancia de formación en el New York Times, es miembro de la National Association of Hispanic Journalists. Ya nunca dejará de mirar a España.