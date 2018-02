Apple retira Telegram de la App Store durante unas horas

Telegram, la app de mensajería, estuvo este jueves medio día fuera de la App Store por "publicar contenido inapropiado". La app de mensajería, creada por el ruso Pavel Durov, permite a sus usuarios publicar contenidos en abiertos que llegan a todos los que tienen la aplicación a través de los llamados "Canales".

La app lanzaba este miércoles una nueva versión para Android llamada Telegram X, mientras que para iOS, el sistema operativo del iPhone y el iPad, mantenía la versión anterior.

El propio fundador de Telegram, Pavel Durov, reconocía el suceso en Twitter y expresaba su interés por que el incidente se resolviera pronto.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.