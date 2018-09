'Arusitys' recibe el aplauso de las redes sociales durante su estreno en laSexta

laSexta estrenó este lunes 'Arusitys', el nuevo morning show presentado por Alfonso Arús. En líneas generales, el formato matinal llegó a la parrilla del canal de Atresmedia Televisión recibiendo críticas muy positivas por parte de los espectadores en las redes sociales.

Durante su estreno, el nuevo programa de laSexta se convirtió en Trendic Topic nacional con su hashtag oficial, con el que muchos tuiteros destacaron el ritmo, la cantidad de secciones y la diversidad de contenidos del espacio.

Los que seguíamos #Arusitys en 8tv esperábamos que mantuvieran la esencia y así han hecho. Nos ha quedado un vacío al medio día pero empezar el día con ellos me está dejando buen sabor de boca. 👏👏👏😃

Contenta por poder ver de nuevo #arusitys , se me hace extraño el horario pero me acostumbraré. Como siempre consinguen hacer más amena y divertida nuestra rutina. Fan de Arus y del equipo que elige tener siempre. @ArusityslaSexta

Hoy he madrugado solo para ver el estreno de @ArusityslaSexta . Valientes manteniendo su esencia y estilo. Me encanta. Necesarios en televisión. #Arusitys

Me ha gustado mucho #Arusitys.

Me ha recordado mucho a los grandes mornings americanos, pero con la esencia de #Arucitys y #laSexta.

Encantado me hallo.

Enhorabuena a todo el equipo de @ArusityslaSexta . pic.twitter.com/ui69bRcXBW