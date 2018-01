Atwood contra el #MeToo

isabel urrutia cabrera | madrid

El movimiento #MeToo (Yo también) se ha encontrado con la resistencia de un sector de mujeres, tanto novelistas como actrices y periodistas, que alertan de los peligros de crear un ambiente de delación y venganza, más propio de una ‘caza de brujas’ que de una sociedad moderna capaz de defender a las víctimas de agresiones sexuales mediante un sistema de justicia del siglo XXI.

«La idea de que alguien ya es culpable porque se le acusa no es nada nueva. Se ha aplicado durante la Revolución Francesa, las purgas del estalinismo en la URSS, el periodo de la Guardia Roja en China, la dictadura argentina y los primeros días de la Revolución iraní», reflexiona la veterana novelista canadiense Margaret Atwood en un artículo publicado el pasado sábado en el diario ‘The Globe and Mail’.

Activista por la defensa de la naturaleza, de los derechos humanos, de la libertad expresión, del feminismo y hasta de la identidad canadiense (frente a la estadounidense), es una autora que nunca ha dejado de estar en la pomada. Eterna candidata al Nobel de Literatura, a sus 78 años disfruta de un momento especialmente dulce, con el éxito de las adaptaciones a la pequeña pantalla de sus obras Alias Grace y El cuento de la criada.

Esta última recibió el año pasado cinco premios Emmy y disparó las ventas de un libro publicado en 1985. Es una distopía en las que las mujeres fértiles están condenadas a sobrevivir como esclavas sexuales. «El progreso solo puede significar una cosa: que la gente sea tratada de manera justa y equitativa», advierte Atwood. En su artículo del sábado, titulado irónicamente ‘Una mala feminista’, recuerda que «las mujeres somos seres humanos, con toda la gama de comportamientos santos y demoníacos que esto conlleva, incluidos los criminales. Las mujeres no son ángeles, no son seres incapaces de hacer maldades. Si lo fueran, no necesitaríamos un sistema legal». A su juicio, la corriente #MeToo es síntoma de «un sistema legal roto, por eso se recurre al linchamiento en las redes sociales».

El fenómeno nació en Estados Unidos hace tres meses, con motivo de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. La actriz Alyssa Milano animó a las mujeres a tuitear sus experiencias para demostrar la «naturaleza extendida del comportamiento misógino». Desde entonces han caído Kevin Spacey y Geoffrey Rush, entre otros actores, así como directores musicales como Charles Dutoit.

Nueva denuncia en Hollywood

La agencia de representación Worldwide Production Agency informó ayer de que ya no representará al especialista de Hollywood Joel Kramer después de que la actriz Eliza Dushku lo acusara de acoso sexual durante la producción del filme «Mentiras arriesgadas» (1994) cuando ella tenía solo 12 años.

La agencia de talentos «eligió separarse» de Kramer en base a las acusaciones vertidas este fin de semana por la actriz, de acuerdo con un comunicado enviado a la revista especializada Deadline. «Tal comportamiento es inaceptable y totalmente en desacuerdo con los estándares de conducta que exigimos de nosotros mismos y esperamos de nuestros clientes», dijo Richard Caleel, presidente y asesor general de la agencia.