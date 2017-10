Un buen corte para llenar el plato

c. tapia | león

Diez peluqueros solidarios —todos de León menos uno que se ha trasladado desde Valladolid—participaron ayer en un maratón de corte de pelo solidario para recaudar fondos que permita comer en los centros concertados a los menores que no tienen acceso a las ayudas de la Junta pero sus familias tienen escasos recursos. «Los niños que van a los colegios públicos tienen las ayudas de la Junta, pero lo que están escolarizados en los centros concertados no, aunque los hay que no tienen recursos para pagar ese servicio y comer», explica la presidenta de Club Lions León Avatar, Araceli García. La oenegé de León, de la que forman parte 22 socios, organizó ayer en Espacio Vías un evento lúdico y de peluquería con el lema ‘Ningún niño sin una comida al día’. Aunque la participación fue menor que la de otros años, la presidenta espera poder ayudar a cuatro niños, los mismos que el año pasado pudieron comer en el comedor del colegio gracias a esta iniciativa. «El año pasado compartimos el dinero con la causa de Lucía, la niña fallecida de un tumor cerebral, pero este año irá íntegro a la ayuda de comedor».

En el acto se vendió ropa, abalorios, bolsos, zapatos y juguetes. Los más pequeños disfrutaron de una jornada lúdica con hinchables.

Club Lions Avatar tiene proyectos como reciclado de gafas, apadrinamientos de perros guía y ayuda a inmigrantes.