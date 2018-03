Se busca hogar

ana gaitero | león

Buscar un hogar para las personas que viven en la calle es una tarea titánica. No es sólo una casa. Es poner los cimientos para que una persona salga de la calle. Alguna vez se consigue; otras, es imposible.

En Cruz Roja lo intentan todos los días. No sólo los martes y jueves cuando sale la furgoneta de la unidad de emergencia social. Es sólo un vehículo. Lo importante va dentro: un técnico y tres personas voluntarias que ponen luz allí donde estas personas son invisibles socialmente.

Todas las noches de los martes y los jueves, la furgoneta con el café y los zumos y sobre todo con la calidez de la escucha, se instala detrás de Botines. Sea verano o invierno. Llueva o haga sol. Con frío o calor. El equipo de la Unidad de Emergencia Social (UES) acude a la cita. Un técnico y tres personas voluntarias componen el equipo que el año pasado atendió a 262 hombres y mujeres que viven sin techo o en hogares precarios.

La trasera de Botines es el punto de partida de un recorrido nocturno que se prolonga durante varias horas y discurre por la ciudad en un trayecto que no baja de los 25 kilómetros. Cajeros, portales, casas abandonadas o exteriores de edificios públicos son los «lugares seguros» donde pasan la noche personas que no quieren o no pueden acudir a los albergues de transeúntes. Se resguardan del frío y de otros peligros.

La furgoneta es la imagen de este programa que Cruz Roja puso en marcha en 2012, cuando los efectos de la crisis se empezaron a notar en la calle de forma más dramática. En 2014 fueron atendidas casi 400 personas sin hogar, 351 hombres y 47 mujeres. Fue el año de más impacto del programa. En 2015, en cambio, se dieron las cifras más bajas, con 213 personas atendidas.

En 2016 volvió a superar las 300 personas y en 2017 se observa un descenso del 15% de las personas usuarias en relación con el ejercicio precedente. Lo que se mantiene es la proporción mayoritaria de hombres sobre mujeres a lo largo de estos seis años.

Si en 2012, el 85% de las personas atendidas fueron varones, el año fue el 86%. Es decir que por cada ocho hombres y pico que están en la calle o en hogares precarios hay dos mujeres. Lo que ha cambiado, según los técnicos de Cruz Roja, es la edad. «Al principio era gente más mayor, pero ahora cada vez son más jóvenes», admiten.

Las edades predominantes están entre los 45 y los 55 años. La crisis y la falta de trabajo son dos factores que han influido sobre este cambio en el perfil de las personas sin hogar.

La furgoneta es la fachada. Una herramienta para llegar a las personas y establecer un «nexo de unión entre la calle y los recursos de la comunidad», el primer escalón para dar a las personas la oportunidad de salir de la calle, como señala Carlos, uno de los técnicos.

difícil, pero se cambia

«Es un colectivo difícil, pero se consiguen cambios», asegura. Fundamentalmente, porque el programa no se limita a proporcionar mantas y café en las noches de más frío. La atención integral a las personas sin hogar va más allá de la noche y de los rincones donde se ponen a resguardo quienes carecen de un techo.

Cruz Roja cuenta con un centro de higiene que está abierto desde las 9.30 a las 12.30 de la mañana en las instalaciones de la calle Alcalde Miguel Castaño, en la zona de La Lastra. En este dispensario se proporciona desde ropa hasta material de higiene, pueden ducharse y lavar la ropa.

Lo único que necesitan es el carné que expide la oenegé con el fin de que solo accedan a las instalaciones las personas usuarias del proyecto. Obtener el carné es un requisito imprescindible para participar en todas las fases del programa.

La atención diurna a las personas sin hogar es de diversa índole, desde la tramitación de prestaciones sociales a las que pueden tener derecho las personas sin hogar, atención sanitaria o incluso formación. Esta prestación forma parte de la atención psicosocial y se presta en la Oficina Provincial de Cruz Roja, aunque los talleres suelen realizarse en la sede de Alcalde Miguel Castaño.

Cruz Roja imparte talleres a estas personas dos días por semana para enseñarles a manejar herramientas que pueden ser útiles para la normalización de sus vidas. Desde conseguir una cita médica o con la oficina de empleo por internet hasta manejar programas básicos para hacer un curriculum.

El vínculo con la sociedad se restablece poco a poco, también con la ayuda de otras iniciativas, como son los programas de ocio. Visitas a museos y excursiones a localidades como Astorga o paisajes naturales como Las Médulas se incluyeron en el programa.

Desde este servicio se pretende contribuir «tanto al acercamiento recíproco entre los usuarios y usuarias con el equipo, como al desarrollo personal y mejora de su autoestima». Son vivencia que sirven de puente «hacia un mejor entendimiento y a crear un clima de mayor confianza», precisa Cruz Roja.

Volver a unir los lazos de estas personas con la comunidad, más allá de los servicios asistenciales es otro de los objetivos del programa. La experiencia de más de cinco años les muestra día a día que en la calle «hay gente con experiencias vitales muy ricas, que no han pasado toda la vida en la calle, pero que de repente se les presenta la situación y se ven así», explica Oliva Carrizo, una voluntaria.

El programa de atención a personas sin hogar es el que cuenta con más voluntariado de todos los que realiza Cruz Roja en León. Una veintena de personas se rotan a lo largo del mes para colaborar en esta iniciativa.

La certeza de que hay personas que pasan la noche en la calle conmueve. «No sé hasta qué punto somos conscientes de lo que puede ser pasar una noche en la calle», añade Estefanía García Fierro, una joven de las más antiguas del programa. «Yo no sé si sería capaz de pasar una noche», admite.