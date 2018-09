La búsqueda de Madeleine McCann podría archivarse dentro de tres semanas

El caso de la búsqueda de la niña Madeleine Mac Cann, desaparecida en mayo del 2007, podría ser archivado de manera definitiva dentro de tres semanas. Los fondos destinados a la investigación, que lleva ya más de 11 años, se han agotado sin que los detectives descubran alguna pista significativa durante sus últimos viajes a Portugal.

Maddie desapareció en mayo del 2007, mientras sus padres comían con amigos en un restaurant a unos 200 metros de donde sus hijos dormían. Se encontraban de vacaciones en Praia da Luz, en Portugal.

Hasta el momento se han destinado más de 11 millones de libras (14 millones de dólares) en la búsqueda que se desató para encontrar a la niña, quien al momento de su desaparición tenía 3 años.

Sin fondos

No es la primera vez que los padres de Maddie se encuentran en esta situación: Kate y Gerry han realizado todo tipo de campañas para que el dinero destinado a la búsqueda de la niña -quien hoy tendría 15 años- no se terminara. Pero al parecer, en tres semanas ya no habría más libras para continuar.

"Ellos han estado en esta situación antes. Simplemente no tienen idea de si la búsqueda terminará bruscamente o continuará. Es una perspectiva desalentadora que enfrentan una vez más. Kate y Gerry están agradecidos a la Policía Metropolitana por todo lo que han hecho a lo largo de los años y esperan, por supuesto, que la investigación sobre el secuestro de su hija continúe si se solicitan más fondos y se ponen a disposición", señaló al diario británico Daily Mail un allegado a la familia.