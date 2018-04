Calleja se sincera con Risto Mejide: "Follo todo lo que puedo y más"

Chester, el popular programa de Risto Mejide, ha vuelto a la parrilla de Cuatro en su habitual horario del domingo noche y en su esperada vuelta ha tenido como invitado estrella al aventurero leonés. En la charla reposada que caracteriza a este programa, Calleja ha dejado grandes confesiones durante su entrevista. Abierto como siempre no ha dudado en hablar claro sobre su sexualidad y aconsejar a todo el mundo que “follar” es bueno.

"No he estado nunca enamorado”, confesó el leonés durante su entrevista con Mejide. Aunque no se le conozca pareja estable, sí que dejó claro que no es un santo. "Tengo mis líos, pero no te voy a contar con quién”. Jesús Calleja sostiene que nadie podría entender su ritmo de vida, ya que viaja mucho y vive situaciones límite con frecuencia por lo que es complicado tener una relación estable. Pero tiene su particular receta para vivir feliz: “Si no follas estás amargado”, sentenció para asegurar a continuación que él va servido: “lo hago todo lo que puedo y más”.

También habló Calleja de uno de los episodios más tristes de su vida;la muerte de su hermano Julián. Y sinduda sorprendió al explicar como quiso afrontar esta tragedia ya que no acudió al entierro y prefirió viajar a Nepal con su familia para superar el trago. “No soporto las ceremonias de duelo que tenemos en Occidente. Es regodearse en el dolor”, reconoció.

El presentador de Planeta Calleja fue sin duda prolijo en sus confesiones sexuales. Incluso desveló que las erecciones a gran altura son algo muy complicado de conseguir pero que con la hipoxia, la falta de oxígeno, da “regustín”. Hay hasta competiciones para ver quien la consigue a mayor altura. “Mi hermano Kike tiene el récord a 5.500 metros de altura", aseguró en este sentido.