Como en casa pero en residencia

carmen Tapia | león

Como en casa pero en una residencia. Este es el reto que se ha propuesto la Consejería de Familia para implantar en todas las residencias de personas mayores de la comunidad, un modelo que ya tienen en marcha un centenar de centros en Castilla y León. La residencia de Armunia de León fue pionera en este sistema de organización de los centros de mayores, que compartimenta el espacio en unidades para un máximo de 16 personas dependientes atendidas siempre por el mismo personal que intenta dar preferencia a las necesidades individuales de los usuarios. La necesidad cada vez mayor de estos recursos, ante el envejecimiento de la población, convierte en un reto la asistencia a los mayores que siempre quieren permanecer en sus domicilios a pesar de sus limitaciones.

La Junta de Castilla y León destina 1,6 millones de euros a implantar este modelo en la residencia leonesa, que fue la primera en contar con una unidad de convivencia centrado en las necesidades de las personas mayores. La consejera Alicia García visitó ayer las obras de la que será la segunda unidad que se pondrá en marcha este año que ha contado con una inversión de 600.000 euros. No será la última. García anunció la construcción de otras dos unidades más en 2019, a las que destinará un millón de euros, lo que supondrá que el próximo año el centro cuente con cuatro unidades de convivencia con un 60% de las plazas más que las actuales para personas dependientes, con 125 plazas frente a las 79 actuales.

El objetivo es abrir progresivamente más unidades de este tipo hasta completar toda la asistencia con este modelo residencial. La intención es crear tres unidades hasta el final de la legislatura.

Dos visitas especiales

La consejera aprovechó su visita a León para rendir homenaje a dos «usuarios especiales». Miguel Ángel González Ferrero, pintor leonés que llena de cuadros las paredes de la residencia; y Ángeles de la Fuente Campo, que a sus 105 años daba instrucciones con voz firme sobre la mejor ubicación del ramos de flores que le regaló la consejera. «Abajo, en la recepción, para que lo disfrute todo el mundo», ordenó. Ángeles vive en la residencia de Armunia desde hace 16 años y se conoce su funcionamiento al dedillo. «Cuando abrieron esta unidad me dijeron que me pasaban aquí, a lo nuevo. Estoy bien, antes también, pero me trajeron aquí arriba».

Las intervenciones de la Junta en las residencias de personas mayores están enmarcadas en el Plan de Inversiones Prioritarias y a los acuerdos del Diálogo Social, en los que se pactó la reconversión de personas válidas en plazas para personas asistidas en las diferentes residencias públicas.

La consejera destacó que no hay lista de espera de personas dependientes para recibir una prestación. «En todos los estudios somos la Comunidad que mejor hace los deberes», destacó la consejera, que avanzó que la segunda unidad de convivencia de la residencia de Armunia entrará en funcionamiento antes de que termine el año. «Todas estas obras forman parte de una intervención progresiva» que cuando culmine en un futuro duplicará el número de plazas para dependientes respecto a las que tiene en la actualidad, pasando de las 79 a las 183 finales.

La residencia mixta para personas mayores de Armunia atiende en la actualidad a través de distintos servicios a cerca de 150 personas mayores ya que a las 79 plazas residenciales para personas dependientes su suman otras plazas para válidas, la unidad de convalecencia socio-sanitaria y el servicio de estancias diurnas.

La mayoría de las personas mayores ponen de manifiesto que quieren seguir viviendo en su propia casa, pero no siempre es posible. «Hacer de la vivienda alternativa un lugar grato y confortable, lo más parecido al propio hogar, en el que la persona siga manteniendo el control de su vida, se respeten sus derechos y decisiones, y no se interrumpa de forma brusca su proyecto y modo de vida anterior, es el objetivo que se persigue con este modelo», informa la Consejería de Familia.

Con este planteamiento de base surge el proyecto del nuevo modelo de atención a personas mayores bajo la denominación: Proyecto ‘En mi casa’, que apuesta por un nuevo modelo de derechos, que pivota sobre el principio de autodeterminación de la persona y que trata de superar el modelo actual basado en la satisfacción de necesidades y provisión de cuidados.