Casados 50 años, parejas en extinción

carmen Tapia | león

Una de cada tres parejas de León se rompe antes de los diez años de convivencia. Así lo reflejan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que cifra en 1.054 los divorcios firmados en la provincia de León en el AÑO 2016, último año con las estadísticas completas. También se produjeron 37 separaciones. «Las parejas que aguantan juntas 50 años son una especie extinción», asegura la abogada matrimonialista Charo Llamera.

Llamera conoce bien las disputas en los juzgados de los matrimonios que rompen la convivencia, que llegan «con mucha más información que los que se casaron hace cincuenta años, la mayoría tiene hecha la separación de bienes antes de casarse. La gente ahora tiene mentalmente asumido que si la cosa va mal se van a separar. Las parejas que se casaron hace 50 años lo hacían mentalmente preparadas para aguantar toda la vida porque no había divorcio», asegura. Un cambio social y legislativo «que permite que ya nadie aguante nada».

Y esa es precisamente la clave del éxito de los matrimonios que conviven más de un siglo. Aguantar, perdonar, comprender, respetar y cuidados mutuos. Esos son los verbos más utilizadas por los protagonistas de este reportaje.

«Muchas parejas se olvidan de que para que la relación funciones hay que trabajar para que funcione», asegura la psicóloga Elena Esteban.

«La relación va bien si hay intimidad, amor y compromiso. Cada uno pone en primer lugar y combina estas premisas en el orden que prefiera», asegura la psicóloga Elena Esteban.

Historias de vida

A María Jesús Vivancos y Arturo Álvarez los presentaron unos amigos. «Encajamos bien desde el principio», recuerdan. Se casaron un 20 de abril. Ella tenía 25 años y él 33. Tienen tres hijos. «No tuvimos ninguna duda. Estábamos completamente seguros porque tenemos un sentido cristiano de la vida. Nos hemos dedicado a la ayuda mutua, a vivir uno pendiente del otro. Ese es el éxito», asegura María Jesús. Arturo añade que convivir medio siglo «es muy sencillo» y lo atribuye a la ausencia de egoísmo y al respeto. «Si surgen problemas tiene que prevalecer la capacidad del perdón». El matrimonio pertenece a los Equipos de Nuestra Señora, un movimiento católico que reúne a 60 parejas leonesas en equipos de diálogo «que practica la ayuda mutua, una póliza se seguro conyugal», aseguran.

Luis Martínez y Antonia Mansilla se hicieron la foto de boda ocho días después de casarse y pasar una semana de luna de miel en Madrid. Ella iba de negro «porque era la moda», pero no le gustaba. Se lo puso porque se lo regaló su suegra, pero se compró un precioso abrigo blanco que lució en el retrato que ayer mismo fueron a recoger a Melgar de Abajo —el pueblo vallisoletano donde vivieron y trabajaron durante 35 años— para que pudiera salir en este reportaje. «Así somos las personas mayores, de palabra». Luis pone en valor toda una vida de sacrificios en un tiempo «en el que la lucha fue muy dura», pero en el que hubo tiempo para la diversión. «Yo tenía 35 años, era bien parecido, bromista, me gustaba el baile, conocí a muchas mujeres, pero en cuanto vi a Antonia supe que era la definitiva. Era una mujer sencilla, madura y muy trabajadora». Antonia, con 29 años, se «chifló» por este hombre nada más verlo aunque hasta ese momento nunca creyó en el amor. «Fue un flechazo», recuerda. El noviazgo duró medio año. «Suficiente», dice ella. A partir de ahí «lucha, lucha, lucha, trabajar en el campo, con el ganado. Y criar a dos hijos. Yo como cualquier hombre», recuerda Antonia. Pero también había tiempo para la diversión. «Siempre estábamos juntos. Los dos tenemos chispa. Nos enfadamos mucho y se nos pasa porque nos gastamos muchas bromas».

El matrimonio de Ofelia Gutiérrez y José Manuel García no siempre fue «coser y cantar». Ella modista y luego limpiadora; él fontanero «trabajábamos mucho y el dinero no siempre llegaba para todo». ¿Lo mejor? «los dos hijos». ¿Lo peor? «los malos tragos cuando no llegaba el dinero para todo». ¿La clave del éxito? «el respeto. Cuando uno riñe el otro calla». José Manuel añade: «La quiero ahora igual o incluso más porque nunca ha dejado de estar a mi lado».

Alonso Fanegas nunca ha visto enfadada a su mujer, María Teresa Campesinos, a la que todo el mundo conoce como Nena. Ella tenía 22 años cuando se casó con este coronel de aviación de la Virgen. Tienen cuatro hijos. «Nunca me he enfadado ¿para qué? no merece la pena», reconoce ella. «No hay claves. En la vida todo el mundo tiene problemas pero todo depende mucho de cómo te los tomes tú. Hay que analizarlo todo desde un punto de vista positivo».