Casi 3.000 leoneses sufrirán un cáncer de colon en menos de 10 años por no hacerse un test que es gratis e indoloro

Llevo más de dos años, esperando citación para una COLONOSCOPIA y cerca de seis meses para una RESONANCIA. De dan la callada por respuesta y observo con estupor, que habiendo cotizado más de cincuenta y un años a la Seguridad Social, son mejor y más pronto atendidos los NO COTIZANTES. Rumanos, Moros, Gitanos, etc. etc. Me dicen que esto es lo que hay en España. Confío me publiquen el comentario, bajo mi responsabilidad y amparándome en la Libertad de expresión. Gracias.