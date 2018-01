Cecilia Roth confiesa que sufrió un abuso sexual: "A mí me violaron en Madrid"

La actriz argentina Cecilia Roth ha confesado que sufrió una violación en Madrid. "No fue en el ámbito laboral (...) Me costó darme cuenta y es la primera vez que lo cuento (...) Fue claramente una violación, cuando una dice 'no' es 'no', explicó la artista en una entrevista audiovisual con 'La Nación'.

Preguntada sobre si había sufrido acoso en su profesión, Roth ha detallado su mala experiencia personal: "A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía. Era un periodista español (...) Esta situación estaba muy borrada en mi vida", en sus propias palabras.

El relato de los hechos

La intérprete ha narrado cómo sucedieron los hechos. "Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa. (…) Terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", lamenta.

Roth, que no había contado lo sucedido porque lo tenía "guardado", se abrió por primera vez en terapia. "Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento".

Este episodio le produjo un "bloqueó" tal que no recuerda ni el nombre. "Lo bloqueé totalmente. Era un periodista español pero no me acuerdo ni cómo era la cara de este tipo. Mirá el nivel de negación de hace años… Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo", ha terminado.