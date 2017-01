La ceguera evitable menos conocida

carmen Tapia | león

Cincuenta personas pasan todas las semanas por las consultas del servicio de Oftalmología del Hospital de León para recibir tratamiento contra la uveítis, la segunda causa de ceguera en las personas jóvenes, por detrás de los traumatismos. Medio centenar de profesionales nacionales y extranjeros se dieron cita ayer en el Hospital de León para compartir los últimos avances en investigación de una enfermedad poco conocida, muy frecuente y evitable. La detección y el tratamiento precoz puede salvar la vista. El impacto económico de la enfermedad en León es de cuatro millones de euros, entre los costes directos e indirectos, según las estimaciones de los especialistas de León. «En Estados Unidos, las uveítis le suponen a las arca estatales alrededor de 3.500 millones de dólares anuales. En España, el coste ronda los 400 millones de euros».

Los especialistas analizaron ayer en León los últimos avances en la deteminación de las posibles causas genéticas, infecciosas, alimentación y flora intestinal de la uveítis y se presentaron los hallazgos asociados a sarcoidosis y a la enfermedad de Behcet (enfermedad reumatológica que provoca lesiones en la piel y la mucosa), así como las novedades más destacadas en técnicas de imagen y diagnóstico.

La uveítis es una inflación de una membrana que hay en el ojo (úvea) que está en contacto con la retina, que es la capa en la que se encuentran las células que dan la visión. Si se inflama la úvea se produce la misma alteración en la retina y comprometer la vista. Este trastorno afecta principalmente a personas jóvenes. Las uveítis pueden ser anteriores o posteriores, según su localización, y las causas más frecuentes son las inmunológicas, infecciosas, neoplásicas y traumáticas. «Es más frecuente en personas de mediana edad, pero puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento», explica Miguel Cordero Coma, oftalmólogo del Hospital de León coordinador de la unidad de uveítis. «No obstante, existen diversas enfermedades en las que la uveítis es una manifestación relativamente frecuente, y por tanto, es común diagnosticarla en el contexto de enfermedades como las espondiloartritis, la sarcoidosis, el Crohn o la artritis idiopática juvenil».

Cientos de personas han pasado por el Hospital para tratar una inflamación que, por su frecuencia, hizo necesario la apertura de una unidad específica, en la que están involucrados los servicios de Oftalmología e Inmunología, con la ayuda de otros como Reumatología, Anatomía Patológica y Microbiología. «La unidad funciona desde hace quince años y cada vez son más los pacientes que atendemos procedentes de León y de otras partes de la Comunidad. Las que siguen en tratamiento son una parte pequeña por la mayor gravedad de los cuadros o la falta de respuesta a los tratamientos sencillos», asegura Miguel Cordero. En la unidad se forman médicos residentes especialistas en esta patología.

Prevención

La visión borrosa, la fotofobia y el dolor son los tres síntomas de alerta. «Los síntomas de debut dependen de muchos factores. Es una enfermedad con una gran variabilidad de potenciales manifestaciones, de causas y, por lo tanto, también de pronósticos. Hay que recalcar que las opciones terapéuticas son muy amplias y eficaces hoy en día, comparadas con las que disponíamos hace pocos años».

Las medidas demostradas para que los pacientes con uveítis no tengan más brotes son pocas, aunque parece claro que el estrés y el tabaco tienen un efecto nocivo en el curso de la enfermedad. «Cada vez existen más indicios sobre el papel del intestino como reservorio de un gran número de bacterias como desencadenantes de la enfermedad. Sin embargo, no hay una pauta dietética, probiótica y antibiótica específica que haya demostrado unos resultados sólidos y, por lo tanto, aconsejables. En todo caso, sí está claro que un diagnóstico y tratamiento precoz influyen de forma decisiva en el pronóstico de la enfermedad y, por lo tanto, son fundamentales», asegura el oftalmólogo Cordero Coma.

Nuevos tratamientos

Los fármacos biológicos, cada vez más específicos, son la alternativa terapéutica a los corticoides, única opción hace años para los enfermos. «Con los fármacos biológicos actuamos sobre los mecanismos inmunológicos implicados en la enfermedad y se trata de preservar el resto del sistema inmune, disminuyendo así enormemente la posibilidad de efectos secundarios además de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero también en cuanto a dispositivos de administración local de fármacos, que tratan de lograr una alta concentración en el órgano inflamado, en este caso el ojo, preservando el resto del organismo de la acción del fármaco. Actualmente hay varios ensayos clínicos en marcha a nivel internacional y en León hemos participado en algunos de estos ensayos».

Investigación

La revista Ophthalmology ha publicado un trabajo realizado por los investigadores leoneses sobre el tratamiento de la uveítis con un fármaco biológico, el adalimumab, que tiene una reciente indicación aunque se utilizaba para el tratamiento de la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal. En el trabajo, los especialistas de León no sólo analizan los resultados clínicos obtenidos en los pacientes con uveítis tratados con este fármaco, sino que incorporan algunas técnicas de monitorización de la respuesta que resulta novedosa. «Mediante la medición de niveles de fármaco y de anticuerpos anti-fármaco en sangre, podemos saber por qué en algunos pacientes no hay respuesta al tratamiento o ésta no es suficiente, y tomar medidas para poder resolverlo precozmente, lo que detemina una clara mejoría en el pronóstico de la enfermedad. Esta es la primera vez que estas mediciones se incorporan en la práctica clínica y en este trabajo demostramos que puede ser de una gran utilidad»