La cena más machista de Londres

El Hotel Dorchester de Londres fue el pasado jueves el escenario de una brutal muestra de machismo que ha sido denunciada por el 'Financial Times', que infiltró a dos reporteros en un evento para recaudar fondos destinados a un hospital infantil. Se trataba de una cena en la que, entre otras subastas para conseguir dinero, se pujaba por almorzar con Boris Johnson, el secretario de Asuntos Exteriores británico, o tomar un té con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Lo peculiar, por decirlo de algún podo, eran los invitados: 360 personalidades de negocios, política y finanzas británicas. Todo hombres. La presencia femenina estuvo representada por 130 azafatas especialmente contratadas para la ocasión. A ellas se les pidió que usaran atuendos negros escasos con ropa interior a juego y tacones altos.

En una fiesta posterior, muchas azafatas, algunas de ellas estudiantes que ganan dinero extra, fueron manoseadas y sexualmente hostigadas, según las mismas fuentes. En el transcurso de seis horas, muchas de recibieron insistentemente propuestas de comensales para ir a una de las habitaciones del hotel. Una incluso denunció que uno de los comensales le había enseñado su pene.

Disculpas

Este evento ha sido uno de los pilares del calendario social de Londres durante 33 años, aunque no habían trascendido las actividades llevadas a cabo en su interior, algo inusual para una recaudación de fondos de este nivel.

Tras la detallada denuncia del 'Financial Times', el hotel ha remitido un comunicado en el que asegura tener una tolerancia cero con respecto al acoso de huéspedes o empleados. "No tenemos conocimiento de ninguna acusación y si nos contactaran, trabajaremos con las autoridades pertinentes", han asegurado. Por su parte, el club organizador del evento también ha enviuado un comunicado: "Los organizadores están consternados por las acusaciones de mal comportamiento en el evento afirmadas por los reporteros del Financial Times. Tal comportamiento es totalmente inaceptable. Las acusaciones serán investigadasrápidamente y se tomarán las medidas apropiadas".