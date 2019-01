La cigüeña se queda sin bebés

ANA GAITERO | LEÓN

La sala de partos del Hospital de León amaneció ayer con ajetreo. En una hora y cuatro minutos nacieron tres bebés. La primera, una niña. A las 7.26 Kira Matilla Durán venía al mundo (su madre optó por no difundir fotos de la recién nacida). A las 7.50 y a las 8.30 nacieron dos varones (el hospital consideró que al no ser el primer bebé no se podía tramitar el protocolo para proponerles hacer fotos). Tres nacimientos en 64 minutos es mucho ajetreo, pero si el número de partos por día se mantiene como ayer hasta las 18.00 horas en el Hospital de León la natalidad de 2019 será una auténtica debacle.

Tres nacimientos por día en el Hospital de León equivalen a 1.095 al año, es decir, que serían 700 nacimientos menos que en 2018. Así que más vale que en León se empiecen a tomar medidas para animar a la cigüeña a traer más bebés que el primer del día del año en el resto de los 364 días de 2019.

La realidad es que en los últimos cinco años el descenso de nacimientos en las maternidades de la provincia ha sido del 15% en el Hospital de León, del 21% en el Hospital del Bierzo y del 20% en HM Clínica San Francisco. Entre 2014 y 2018 la natalidad ha caído en estos centros con 448 bebés menos.

En términos absolutos, el Complejo Asistencial Universitario de León es el que más nacimientos ha perdido. En 2014 se registraron 2.050 y en 2018 fueron 1.799 nacimientos, lo que supone 250 menos. En el Hospital del Bierzo se ha pasado de los 750 alumbramientos del año 2014 a los 584 de 2018 (hasta 30 de noviembre), lo que supone una merma de 166 natalicios en este quinquenio. Asimismo, en HM Clínica San Francisco las cifras son de 166 nacimientos en 2014 y 134 en 2018 con un descenso de 32 bebés.

La caída del número de partos en el Hospital del Bierzo, a falta de los datos del mes de diciembre, se ha notado especialmente en el último año. De los 643 de 2017, diez menos que en 2016, en 2018 los nacimientos del mes de diciembre no es probable que ayuden a superar la cifra de 600 partos.

La crisis de la minería ha dejado a la comarca tocada. En la planta de maternidad lo notan especialmente en estos últimos años. No sólo hay menos nacimientos, sino que las mujeres que llegan a dar a luz son cada vez más mayores. La gente joven no se atreve, se comenta soto vocce en los pasillos del Hospital del Bierzo.

El problema de la natalidad en la provincia viene de atrás, pero en este quinquenio se ha agudizado. Durante unas décadas, después de los años del baby boom en las décadas de los 60 y 70, los descensos iban parejos a la tasa nacional de natalidad. Pero en las últimas décadas, León se ha puesto a la cola en natalidad ocupando el tercer puesto por la cola con 5,6 nacimientos por cada mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La media estatal de 8,37 por mil habitantes.

En 2017, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, nacieron en León 2.634 niños y niñas. Veinte años atrás, en 1997, el número de nacimientos había sido de 3.370. Son 730 bebés menos en estas dos décadas, lo que supone un descenso del 21%, justo el mismo porcentaje que ha perdido el Bierzo en tan solo un lustro, entre 2014 y 2018.

El problema se agudiza en las zonas rurales si se tiene en cuenta que el 31% de los nacimientos son de vecinos de León capital. La edad de la maternidad de las leonesas, que estaba en 28,67 años en 1997 se retrasa ahora los 31,4 años para el primer hijo. Ayer los primeros nacimientos eran celebrados a lo largo y ancho de España. La primera en llegar al mundo, justo cuando daban las doce campanadas, fue Carolina María, una nueva maña que es la segunda hija de Jesús y Verónica. El parto se produjo en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

NOCHE DE PARTOS

Los primeros bebés de las provincias de Castilla y León nacieron a lo largo de la madrugada. Mientras las calles celebraban la Nochevieja en las salas de parto se oían los primeros gritos de vida del pequeño Javier Martín Guerrero a la 1.02 minutos en en el Hospital General de Segovia.

A las 1.12 horas llegó al mundo Catalina, en el Complejo Asistencial de Ávila. En Salamanca el primer nacimiento del año ha llegado a las 1.41 horas, cuando una niña llamada Lucía ha visto la luz en el Complejo Asistencial de Salamanca. Mateo fue el primer burgalés. Nació a las 4.32 horas en el Hospital Universitario de Burgos. En Palencia, el primer bebé del año se llama Anouar y ha nacido a las 4.45 horas de parto natural en el Hospital Río Carrión de Palencia. Anouar es hijo de Rabha Nhila, de 20 años, y de El Houssine Chouk, de 36, ambos de origen marroquí, según han informado a Efe fuentes del centro hospitalario.

Después llegaron Kira en León, a las 7.26 horas, Hugo en Valladolid, a las 13.00 horas y en Zamora un niño que nació sobre las tres de la tarde y cuyo nombre no trascendió.