Cinco años con un papa venido del sur

Durante los cinco años transcurridos desde su elección el 13 de marzo de 2013, el papa Francisco ha dejado claro cuál es el puesto de la Iglesia en la sociedad actual. Gran parte de los medios de comunicación se han centrado en poner de manifiesto las divisiones internas de la Iglesia, entre conservadores y progresistas, pero lo realmente importante para el papa es el nuevo espíritu que ha de tener la Iglesia, lo que algunos observadores ahora llaman una nueva «diplomacia de la misericordia».

En su mensaje del Día Mundial de la Paz de 2018, el papa recordó uno de los grandes temas de su pontificado al instar a la compasión hacia los más de 250 millones de migrantes y refugiados en el mundo. Postura similar defendió en su viaje a Chile y Perú a mediados de enero, defendiendo a los pueblos indígenas contra los «poderosos intereses económicos», y en el otoño de 2017 cuando viajó a Myanmar y Bangladesh. En todos los casos, mientras que el papa recibió elogios por defender los derechos humanos, también se cuestionaron aspectos prácticos de su postura, como su incapacidad para defender a los Rohingya perseguidos por Myanmar cuando estaba en Myanmar o la poca sensibilidad que mostró frente a las víctimas de pederastia, al celebrar la Eucaristía en Temuco, Chile, con el obispo Juan Barros de Osorno, acusado de encubrir al padre Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales.

No obstante, la labor del papa Francisco es ingente. La Santa Sede tiene ahora una presencia permanente en unas 40 organizaciones internacionales, desde las Naciones Unidas y sus agencias hasta el Consejo de Europa, la Liga Árabe y la Organización de Estados Americanos, mientras que la Radio Vaticana transmite en 47 idiomas, más que Voice of America o la BBC. El mismo Papa tiene 40 millones de seguidores en Twitter, y están aumentando en un 25 por ciento anual. Al mismo tiempo, la población católica del mundo está creciendo en las últimas décadas hasta alcanzar los 1.300 millones de fieles. Incluso en países con pequeñas minorías católicas, la Iglesia ejerce una influencia considerable. Sigue siendo una de las instituciones no gubernamentales más grandes del mundo que tiene más centros de educación y atención médica. También es uno de los mayores donantes de ayuda del mundo, con Caritas Internationalis, con sede en Roma, que coordina las organizaciones católicas en unos 200 países.

Con el papa Francisco, el Vaticano también está expandiendo su presencia diplomática. Cuando Myanmar estableció relaciones el pasado mes de mayo, fue el país número 193 en hacerlo, y el número 111 en tener una nunciatura permanente en el Vaticano. Siendo el estado más pequeño del mundo, con solo 44 km2 y con una población oficial de menos de 500 habitantes, su influencia y alcance no deben subestimarse.

El papa conoce el poder de las palabras, los símbolos y las imágenes. En una era de globalización económica y comunicación masiva, él sabe moverse en estos medios, y después de la pausa de ocho años del Papa Benedicto XVI, la influencia del Vaticano ahora está funcionando nuevamente, ya que el papa Francisco habla en contra de la pena de muerte, la guerra, las armas nucleares, la pobreza, la discriminación, la corrupción y el crimen organizado, la degradación del medioambiente. Junto con la ONU exige una acción más firme en favor de los oprimidos y excluidos del mundo. Por otra parte, los diplomáticos del Vaticano han estado muy involucrados en las negociaciones de paz en países como Venezuela y Colombia y han expresado su voz en iniciativas internacionales como el Pacto Mundial 2018 de la ONU.

Si la «diplomacia de la misericordia» quiere funcionar, debe ir más allá de los objetivos humanitarios y basarse firmemente en la realidad. A pesar de todos los riesgos y peligros, los esfuerzos de construcción de la paz del papa Francisco deben ser altamente valorados. El papa en estos cinco años de pontificado está demostrando cómo la religión todavía puede proporcionar a esta sociedad postmoderna una base y orientación para una acción efectiva e innovadora en favor de la humanidad.