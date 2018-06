Del circo Guiling en China a la magia y el flamenco

En su curriculum cosecha multitud de premios internacionales como maga. Con su espectáculo ha recorrido ya medio mundo. En su primera salida fuera de China, en una convención de magia en Bangladesh, conoció a su marido, un leonés del que se enamoró en los diez días que duró el encuentro. Comparten dos hijas y una adicción por el mundo del espectáculo. «Los dos somos muy creativos». Y eso le hace feliz. Huang Zheng, Violeta para los que les cuesta pronunciar su nombre chino, no pierde la sonrisa. En España tuvo su primer contacto con el flamenco y, después de 10 años, le resulta difícil elegir. «Me quedo con mi felicidad», dice. Y parte de su felicidad depende, en gran medida, de estas dos pasiones. Lejos quedan los primeros años de su infancia en los que sus padres la llevaron a un colegio para convertirla en una deportista de élite. «Pero no era buena, era normal».

Después pasó a un centro de acrobacia «pero tampoco me gustaba». Lo intentó en el circo chino Guiling, que la envió de ayudante a un encuentro de magos. «Iba de relleno», recuerda. Allí encontró su camino. «Descubrí mi mundo», un universo en el que se ha volcado con pasión hasta convertirse en una de las magas más reconocidas internacionalmente. Casi al mismo nivel que con el flamenco. «Mi primer contacto con el flamenco fue en el sur de España y no me gustó, pero cuando llegué a León conocí a Irene Álvarez, mi profesora y ahora mi colaboradora en las coreografías de mis espectáculos de magia».

Irene le abrió el camino y le enseñó las reglas de un baile con garra. Para Violeta «el flamenco es el arte más bonito del mundo» y su sueño es llevar un espectáculo a China. «Los movimientos de manos tienen mucho parecido a los bailes tradicionales chinos, pero las mujeres chinas bailan como insinuándose, como con pudor, y las mujeres flamencas se encaran y dicen aquí estoy yo, van de frente, con fuerza». En esta sesión fotográfica, Huang no escatima en poses. «Me encantaría que la gente de aquí acepte nuestra cultura. Yo abrazo y comparto».

Violeta es también presidenta de la asociación cultural china Sol de Oriente que el 28 de junio organizará en León un encuentro cultural chino-español. «Quiero que los chinos que viven aquí conozcan el flamenco y que los leoneses conozcan la cultura china. Tengo mucha suerte porque disfruto de las dos culturas».