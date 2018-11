Colau denuncia a seis jueces por encarcelar a gais en el franquismo

c. reino | barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona inició este lunes un litigio judicial inédito hasta la fecha. El consistorio barcelonés ha interpuesto una querella por crímenes de lesa humanidad contra seis jueces que durante los años del franquismo condenaron a prisión a más de 550 personas del colectivo LGTBI, la mayoría de ellas homosexuales.

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, detalla en la denuncia presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en total fueron condenadas 553 personas en aplicación de la ley de ‘vagos y maleantes’, vigente durante años hasta la llegada de la democracia (luego ley de peligrosidad y rehabilitación social), de las cuales 503 fueron encarceladas en la prisión Modelo de la capital catalana. En concreto, los homosexuales fueron ingresados en un módulo específico para evitar el contagio al resto de presos, en tanto en cuanto la homosexualidad era «considerada una enfermedad y vinculada a la delincuencia», según recordó este lunes el consistorio barcelonés.

En la querella se incluye el nombre de los seis magistrados que dictaron las condenas, si bien la demanda no alcanza a concretar si los magistrados denunciados están vivos o no. El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, afirmó ayer que la justicia española aún no ha rendido cuentas de su etapa franquista. Y a su juicio, los magistrados no podrían ampararse en que aplicaban la legalidad del régimen anterior al 78, en tanto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Juicio de Nuremberg establecieron, según Asens, que los funcionarios de un país pueden ser condenados si aplican la ley de un Estado que va contra los derechos humanos.

El régimen de Franco perseguía enjuiciaba y condenaba a las personas homosexuales «en una persecución manifiesta por razones de género y condición sexual», concluye la querella.

La Ley de Vagos y Maleantes, aprobada en 1933, incluyó explícitamente la represión de las personas homosexuales en la reforma que se hizo en 1954.

En el tardofranquismo, en 1970, se aprobó otra ley, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que supuso una mayor represión contra personas homosexuales y transexuales.

«No podremos acabar con la LGTBifòbia del presente sin remover la impunidad de sus crímenes en el pasado. El régimen franquista es quien los cometió, pero es el actual régimen quien los ignora. Por eso estas iniciativas tienen un valor reparador, pero también pedagógico», argumenta Asens.