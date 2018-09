Comida marida con bobina

Sara Toral.

La colección Prêt à Aimer está compuesta por vestidos de cóctel y fiesta e inspirada en la manera artesanal y minuciosa de confeccionar vestidos de modistería. En un momento en que la moda es muy seriada, cada vez es más la gente apuestan por el hecho a medida.

Andrea M. Freire. La colección que presenta hoy la diseñadora leonesa está inspirada en el libro y serie de fantasía, drama y aventuras ‘Juego de Tronos’. La diseñadora quiere dar visibilidad al poder que adquieren las mujeres a lo largo de la historia. De ser infravaloradas y dependientes de los hombres a ser líderes e independientes. Los diseños que sacará hoy a la calle empoderan a las mujeres.

Silvia Garrido. Quercus, la firma de la diseñadora Silvia Garrido, está concebida como el maridaje entre la silueta de finales del siglo XIX y el bosque de robles. La utilización de tejidos naturales aporta la calidez, que, junto con elaborados patrones y un cuidado trabajo dan forma a la colección que la diseñadora Silvia Garrido presentará hoy en la pasarela de jóvenes diseñadores de León.

Sonia Pacho. Why? Why not?

Es el titulo que da nombre a la colección de novias de Sonia Pacho. Propone una alternativa nupcial. Joven, atrevida,urbana y civil. Mantiene la tradición. Blanco, azul, algo nuevo, algo viejo y algo prestado, por la importancia que en este día se le da a lo simbólico. Expresa desde diversión a su realidad legal.

Mercedes Blanco. Mercedes Blanco Rodríguez presenta su primera colección, ‘Black Bride’, inspirada en los vestidos de novia de color negro que llevaban nuestras abuelas y bisabuelas, pero con un estilo actual. Terciopelo, encaje y satén.

Alexandra Gonzáles. Su colección Medusa retoma el canon de la mujer fuerte y poderosa que tiene algo que decir, utiliza tonos ocres, negros y dorados con estampados que recuerdan a un Versace de los años 90. Se dice que quién se enamora de La Medusa, nunca más puede huir de ella. Con esta colección pretendo retomar la esencia de la firma Versace, la simbología de La Medusa. El objetivo es que quien quién observe estos diseños se enamore y no pueda apartar la mirada de la propuesta de esta diseñadora leonesa que hoy desfila.

Hermelinda Vilar. La modelo del vestido azul es Filomena, hermana de Hermelinda, que posa con falda de tablitas, una de las primeras prendas diseñadas por esta leonesa que hoy desfilará por primera vez en la pasarela de las jóvenes promesas.

Mónica Rodríguez. La firma leonesa De Trapío, que aboga por diseños enraizados en lo español, presenta cuatro modelos de su colección ‘de Mantilla’ exponentes de la línea de trabajo Alta Costura Cofrade, con la que se cubren las necesidades más exigentes de papones y manolas.

carmen Tapia | león

Las jóvenes diseñadoras ponen en valor la plaza y el mercado del Conde Luna. El desfile, que tendrá lugar hoy a las 20.00 horas, pone en valor los productos leoneses. Por una parte el diseño sostenible con materiales autóctonos que maridan por primera vez con la gastronomía leonesa. El desfile de Moda de Jóvenes Diseñadores presenta esta tarde la colección de nueve jóvenes promesas de la escuela de moda Liper, que este año enmarca su actividad dentro de las iniciativas que organiza el Ayuntamiento de León bajo el lema León, manjar de Reyes en el marco de la Capitalidad Gastronómica.

La directora de la escuela Liper, Brezo Rodríguez, que no da puntada sin hilo, pone en valor una plaza de León y su mercado como granito de arena para impulsar estos templos de la gastronomía local que otras ciudades saben aprovechar y convierten en tendencia turística. «Mi idea es relacionar el lugar donde se compran los productos gastronómicos de León con la moda leonesa, también confeccionada con materiales también de aquí». Un maridaje de gastronomía y moda sostenible.

Las modelos tendrán el backstage (bastidores) dentro del mercado del Conde Luna, desde donde saldrán las modelos para desfilar por los soportales traseros del mercado y parte de la plaza. «Es un lugar precioso de la ciudad que nos gusta destacar». De hecho, la propuesta de Liper para sus diseñadores fue la elección de la gastronomía como punto de partida para la confección de sus modelos, el hilo conductor de la propuesta de la diseñadora Julia Muñiz, que tiene la cocina contemporánea como base de su colección Textura.

La directora de Liper, Brezo Rodríguez, ve luces en la sobra extendida por la crisis económica en el mundo textil. «Parece que se recupera con las nuevas industrias que se abren tras el cierre de Teleno y Zarae. Ha habido años de parón que dificulta la búsqueda de empleo».

Las nuevas generaciones se interesan por la moda sostenible «y utilizan materiales que están a nuestro alcance para confeccionar sus diseños. Materiales que son de nuestra cultura, de la de León, como lo son también los productos gastronómicos. Por eso hemos elegido el mercado».

El desfile dará comienzo con la performance Versión Original 2.0, que servirá para la presentación de la firma leonesa KT, coordinada por Manuel A0, director de la compañía Acéfalo Narciso Teatro.

El cierre del desfile correrá a cargo de Sara Toral con la presentación de la colección Prèt à aimer.

Las modelos que salen hoy a la pasarela no sólo lucirán nuevas ideas de diseño para la próxima temporada sino que ayudarán a divulgar los valores de los productos autóctonos y cercanos de la gastronomía.

Julia González Muñiz. La cocina contemporánea es el hilo conductor dela colección Textura, y dentro de ésta la diseñadora se ha centrado en los emplatados, en ocasiones, auténticas obras de arte. Y en este aspecto tiene gran similitud con la moda. Una colección muy en línea con la argumentación del desfile y la gastronomía leonesa.