Condena a Tinder por discriminar a los usuarios mayores de 30

Dicen que en el amor y en la guerra todo vale. Pero parece ser que esto no siempre es así. Ahora, un tribunal de California acaba de condenar a la aplicación para ligar Tinder por "discriminar" a sus usuarios dependiendo de su edad. Eso en su versión premium. El cliente Allan Candelore ha demandado a la famosa aplicación de citas, con millones de usuarios en todo el mundo, por el precio de su servicio Tinder Plus.

Candelore y sus abogados han argumentado que cobrar 9,99 dólares al mes a usuarios menores de 30 años y 19,99 dólares al mes a los que tienen más de tres décadas es "discriminación por edad y viola dos leyes de California, la ley de derechos civiles de Unruh y la ley de competencia desleal".

El motivo de esta diferencia, según la compañía, es que los clientes más jóvenes tendrían menos dinero y sería poco probable que se inscribieran sin descuentos.

Prohibido en California

Algunas diferencias de precios basadas en la edad pueden estar justificadas por políticas sociales o económicas, como descuentos en el cine para niños o ancianos, ha argumentado el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Los Ángeles. Sin embargo, la misma corte ha argumentado que un sistema de fijación de precios basado completamente en la edad de un cliente equivale a una "discriminación arbitraria prohibida", según las leyes de California.

El juez Brian Currey, que ha dictado el fallo en contra de la aplicación, argumenta que, si bien es cierto que los clientes mayores suelen tener más dinero que los jóvenes, también lo es que las leyes estatales de derechos civiles obligan a que los clientes sean tratados como individuos y no como miembros de un grupo por características como raza, sexo o edad.

Según Currey, la política de Tinder "daría como resultado que las personas mayores que ganaran menos que algunos usuarios jóvenes deberían pagar el doble por el servicio que los menores de 30". Asimismo, el juez dijo que el mismo podría usarse para justificar precios más altos "incluso en las áreas más esenciales del comercio, como los comestibles, la gasolina...".

Tras la sentencia por discriminación, a Tinder solo le quedará apelar ante la Corte Suprema del estado, algo que el servicio aún no ha anunciado.

Alfred Rava, representante legal del cliente de más de 30 años Allan Candelore, ha afirmado que el fallo debería ser considerado "una victoria significativa de igualdad de derechos para los consumidores de California".

Modelo 'freemium'

La app estrella de contactos también es freemium. Esto significa que sigue disponible de forma gratuita para los clientes de iOS y Android, pero desde el 2015 agregó un servicio premium que permite disfrutar de ciertas funciones. Para disfrutar del Tinder Plus hay que pasar primero por caja. A cambio, los usuarios pueden dar Me gusta ilimitados, y también se pueden cambiar de ubicación para buscar parejas en zonas distintas. Este paquete también permite echar para atrás y deshacer la última acción para recuperar a un contacto que se había descartado anteriormente. El servicio Plus, además, no incluye publicidad.