Los condones para el fervor independentista

No hay prenda de ropa que no esté customizada con la 'estelada'. Tampoco complemento. Desde ya hace años la bandera independentista ha inspirado a pequeños comerciantes para vender bambas, abarcas, pulseras, relojes, llaveros e incluso tabaco. Un sinfin de productos. Entre los cuales hay, también, condones independentistas. Una empresa catalana comercializa desde hace un par de años estos preservativos, llamados Catcondons. ¿Del fervor del 27-S a la eyaculación del 1-O? "Porque la libertad sin sexo, no es libertad", expone la marca en su cuenta de Instagram.

El artículo, creado por una compañía que fabrica productos farmacéuticos y sanitarios, se puede adquirir por internet. La empresa garantiza la privacidad en el envío: "Sin distintivos en el embalaje ni en el remitente". Desde paquetes de 3 preservativos (2,30 euros), hasta 'packs ahorro' de 18 condones a 12,25 euros. 'El nostre preservatiu', como dice el eslogan, también se vende al por mayor para tiendas y farmacias. Esta empresa también fabrica y comercializa condones con otras marcas, así como material ginecológico.

En las redes sociales de Catcondons se puede ver cómo han inventado una nueva pareja, sexo-política, para dar a conocer su producto.