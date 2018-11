La confesión de la asesina de Gabriel: "Le quité la mano y el niño ya no respiraba"

El programa de Antena 3 Espejo Público ha difundido este lunes la grabación del momento en que Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, explica ante el juez cómo acabó con la vida del pequeño.

Según su relato, todo comenzó cuando la mujer quiso quitarle al niño un hacha que había cogido en la finca de Rodalquilar. Pero el pequeño se negó. “No te la doy que siempre me estás mandando. Y yo no quiero que me mandes, que eres fea”, ha explicado la mujer.

“Yo le puse la mano en la boca y la nariz para que dejara de decir esas cosas”, explica la mujer. “Cuando dejó de chillar le quité la mano y el niño ya no respiraba”, ha contado al juez, antes de afirmar que no recordaba nada más.

Entonces, según su relato, se quedó sin saber qué hacer. “Entonces se me ocurre, veo por allí una pala y digo, ‘pues lo entierro aquí al niño’”, ha afirmado la mujer, que será juzgada por un jurado popular por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.