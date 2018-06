El Congreso respalda regular la eutanasia

carmen Tapia | león

El paso dado ayer por los diputados en el Congreso para debatir sobre una futura Ley de Eutanasia, que podría estar aprobada antes de que acabe el año 2020, rompe el tabú con el que se había encontrado de frente hasta ahora. De aprobarse la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, presentada ayer por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, España sería el séptimo país del mundo que regula por ley «la respuesta jurídica, sistemática y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual sobre la eutanasia», como se puede leer en la exposición de motivos de una norma respaldada por todos los partidos políticos, excepto el PP, «para evitar alargar el sufrimiento» de personas con enfermedad grave e incurable o discapacidad crónica que implique gran sufrimiento, como explicó la portavoz socialista Adriana Lastra. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, se mostró ayer «muy satisfecha» porque el Congreso haya abierto el camino para «dar seguridad jurídica y garantía médica» respetando la voluntad de las personas sobre cómo quieren finalizar su vida.

El PP rechaza la proposición de ley. La diputada, Pilar Cortés, calificó el día de ayer como «triste» porque con la aceptación de llevar esta normativa a trámite se está reconociendo la «derrota» profesional, política, médica y social ante los enfermos.

La diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere, destacó que esta ley es un «magnífico punto de partida» para que se deje de dar la espalda a «la sociedad que sufre».

Ciudadanos aprovechó el debate para pedir apoyo a su ley sobre cuidados paliativos, que es «una urgencia social», y criticó distintos puntos de la propuesta socialista. «Nosotros no vamos a oponernos, entre otras cosas porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no permite que se despenalice el suicidio asistido si no hay un marco legal», precisó Francisco Igea. El diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea dijo no poder «cerrar los ojos» ante una realidad que necesita un «marco legislativo» y el diputado de ERC, Joan Olóriz, aseguró que «aquí la libertad para afrontar la vida y para afrontar la muerte».

La opinión en León

La aceleración del debate sobre la eutanasia, que hasta ahora no había encontrado respaldo en el Congreso, encuentra sin argumentos como colectivos a los responsables de las asociaciones y comité de bioética de León y Castilla y León, que destacan el «marcado carácter religioso de la cultura española», «el tabú de la muerte» y «la falta de un desarrollo universal» de los cuidados paliativos.

«La presentación de este ley va dos pasos por delante del desarrollo universal de los cuidados paliativos», sostiene el presidente del comité bioético de Castilla y León, Antonio Blanco Mercadé, que dice hablar a título personal ya que el colectivo no ha debatido aún sobre la propuesta que ayer se aprobó en el Congreso. «La ley me parece sensata y con bastantes medidas garantistas», asegura Mercadé, pero defiende que complementario a su desarrollo «habría que complementar en su totalidad la Ley de Dependencia y la universalización de los cuidados paliativos». También pone el acento en el documento de instrucciones previas «en el que los pacientes ya pueden dejar por escrito muchas decisiones sobre cómo quieren que sea su muerte, otra cosa es que eso se respete, algo que habría que resolver también».

El presidente de Aspace de León—asociación de personas con parálisis cerebral—, Evaristo Menéndez, asegura que en la asociación no han hablado de la ley de eutanasia. «Es un tema que tiene tan marcado el carácter religioso que limita su efectividad. Como asociación no lo hemos planteado. Es un tema privado aunque creo que cuanto más regulado esté mucho mejor. Las familias siempre tenemos el egoísmo de querer mantener con nosotros el mayor tiempo posible a nuestros seres queridos».

La gerente de la Asociación del Alzhéimer de León, Flor Juan, opina que la sociedad española tiene «la cultura del respeto a la muerte y no la vivimos con normalidad». Reconoce que el final de la vida de una persona con Alzhéimer «es horroroso» tanto para quien la padece como para su familia.

La presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flóres, espera de la ley que sea «consensuada, razonable y para casos muy especiales» y su aprobación tiene que ofrecer «todas las garantías». La presidenta se define «partidaria de una vida y una muerte digna. Las personas tienen derecho a decidir no vivir como un vegetal».

La presidenta de la Asociación Española de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) —la enfermedad que padeció Stephen Hawking— asegura que la asociación busca mejorar la calidad de vida de los pacientes. «No valoramos la eutanasia, ni está en nuestros estatutos. Respetamos las decisiones de los enfermos, que pueden elegir si quieren que se les practique una traqueotomía llegado el momento. Eutanasia y muerte digna no es lo mismo», explica Rosa María Sanz.

Asprona de León tutela a diez personas con discapacidad intelectual. El gerente, Pedro Barrio, asegura que son excepcionales los casos en los que, como tutores, tienen que tomar decisiones sobre los últimos días de la vida de uno de sus titulados, «Nosotros siempre seguimos las instrucciones de los médicos. Los casos extremos son muy pocos, sólo uno desde 2015».

En León, 1.916 personas han firmado ya el documento de voluntades previas, un testamento vital en el que dejan por escrito cómo quieren que sea su muerte. Desde que se puso en marcha en 2008, el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León tiene registrados 9.747 testamentos vitales en la Comunidad, de los que 1.470 se firmaron en el año 2017, 308 en León, que es la provincia en la que más aumentó el número de registros, con un 54% de incremento con respecto al año anterior. Le siguen Salamanca (25,96%) y Zamora (21,6%). Esta práctica asistencial ha crecido en cinco años en las nueve provincias de la Comunidad.

En 2017, 194 castellanos y leoneses cumplimentaron el proceso ante notario, 278 con testigos y 988 ante el personal de la administración, el 67,7%.