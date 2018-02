Un corazón de robot en las entrañas del Alto Sil

«La juventud no sólo no está perdida, sino que vienen tiempos mejores». Hay que confiar mucho en las nuevas generaciones para quitarles un sambenito que se arrastra desde tiempo inmemorial. El escritor leonés Andrés Rubio lo hace con ‘Corazón de robot’, su primera obra de ficción, una novela juvenil ambientada en un territorio imaginario que bien podría ser Páramo del Sil, su tierra natal, y en la que seis personajes debutan en la madurez, con los móviles como herramienta de comunicación, enfrentándose a placeres y peligros con una heroicidad y autonomía que no se les supone. .



