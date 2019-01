Cosmin, el nuevo niño rico

La felicidad tenía ayer la cara de un chico de 15 años que proclamaba al mundo que era rico. «Rico, pero no millonario», matizaba Cosmin Rotariu, insospechado propietario de un décimo del número 37142, primer premio del Sorteo del Niño, que ahora vale 200.000 euros. «Estoy superbien, no me lo esperaba, estoy temblando», contaba Cosmin, con su padre, Valeriu, al lado. Y es que la presencia de los padres va a ser imprescindible para que Cosmin pueda disfrutar de su premio. La ley prohíbe que los menores de 18 años jueguen a la lotería, y Valeriu explicó cómo fue el proceso que acabó con el número premiado en el bolsillo de la cazadora de Cosmin. «Mi esposa compró un décimo en Navidad que se llevó el reintegro y después lo cambiamos en la administración para El Niño. Fuimos Cosmin y yo y elegimos el número, que queríamos que se pareciera a la fecha de cumpleaños de mi mujer. Y escogimos ése», contaba Valeriu, un ingeniero que llegó solo a España desde Rumanía hace diez años, que después pudo traerse a su familia.