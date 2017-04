Una costra de cinco kilos

carmen Tapia | león

Más de veinte mil leoneses acuden a las consultas de los especialistas de Dermatología en León y Bierzo. Alopecias, acnés, psoriasis y cáncer cutáneo son las patologías que acaparan el mayor número de visitas al médico. El jefe de Dermatología del Hospital de León, Manuel Ángel Rodríguez, desmotan los mitos más comunes sobre el cuidado de la piel como que es recomendable hacerse limpiezas de cutis. «Falso», contesta a que ducharse todos los días es malo, a que lavarse la cabeza a diario hace que te quedes calvo, a que los jabones Lagarto y Chimbo son los mejores para la piel, que los tintes y el secador hacen que se pierda el pelo, que la piel se acostumbra a las cremas y por eso hay que cambiar, que hay que hacer se limpiezas de cutis, que, desde el punto de vista cosmético, exfoliar la piel es importante. «Cierto» es que el acné es cosa de la edad y desaparece con el tiempo «pero dejando cicatrices y afectando las relaciones sociales de los pacientes».

Rodríguez califica de «tomadura de pelo» los tratamientos con chapús crecepelo, ampollas y láseres para evitar la alopecia. «Si tienes un déficit de hierro o una carencia de hormona tiroidea o un liquen plano, de nada van a servir estos potingues, salvo para que algunos ganen dinero. Si no sabes dónde está el problema ¡cómo lo vas a tratar?».

El dermatólogo pone en duda los tratamientos del acné con extracciones y punciones «que si tienen algún efecto es temporal y con riesgo importante de cicatrices». Las cremas antiestrías y anticelulíticas «sin ninguna base científica y, por supuesto, sin eficacia».

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Su tamaño, aunque variable, mide aproximadamente 2 m2 y pesa en torno a los 5 kilogramos. Su espesor varía entre los 0,5 mm de los párpados y los 4mm de las plantas de los pies. «Tiene como función proteger y aislar del exterior todos los órganos y estructuras internas y evitar que se pierdan sustancias de nuestro interior». En la piel conviven 18 tipos de bacterias diferentes. «Hay unos comensales que definimos como flora cutánea normal. Son microorganismos que empiezan a colonizar la piel en el mismo momento del parto y que denominamos como microbioma cutáneo. Este microbioma de los niños será el mismo que en la edad adulta».

La higiene

Esta flora está compuesta por bacterias como los estafilococos, levaduras como la malassezia, virus y artrópodos. «Los gérmenes son diferentes en cada localización. No son los mismos los de las axilas que los de la frente», aclara el dermatólogo. La función del microbioma es estimular al sistema inmunológico para producir inmunoglobulinas «que nos protegerán contra otros gérmenes invasores patógenos». La recomendación del especialistas es lavar la piel todos los días con geles adecuados, que tengan un pH 3,5. «Para la higiene no hay que maltratar la piel. Los manipulo agresivos sólo se tienen que utilizar cuando sea necesario eliminar la suciedad extrema». La superficie cutánea está cubierta por un manto ácido graso. El exceso de higiene y el uso de jabones alcalinos disminuyen el manto o incluso lo eliminan provocando la aparición de eczemas irritativos. El pH de la piel es ácido «por tanto debemos evitar los jabones alcalinos con un pH 3,5». Para evitar grietas, es necesario secar bien la piel, especialmente en climas secos y fríos. «En climas como el nuestro, seco y frío, es muy importante hidratar la piel. Las cremas hidratantes se deben aplicar con más frecuencia si la piel es seca»

Pero lo que más preocupa a los dermatólogos es el cáncer. El cáncer cutáneo melanoma y no melanoma está aumentando. «Las campaña de fotoprotección no están consiguiendo lo que se pretende. En mi opinión, los pacientes no entienden que los protectores solares se deben de aplicar varias veces al día si estamos fuera de cada y que usarlos no es barra libre para estar todo el día al sol».

El Hospital de León participa la semana del 5 al 9 de junio en la prevención del euromelanoma, promovida por las academias europeas de Dermatología. El melanoma es un cáncer es aumento a nivel mundial. La incidencia está en torno al 5-7% aunque la mortalidad es importante, pero está estabilizada».

A diferencia del cáncer no melanoma, el papel de los fotoprotectores en su prevención no está aclarado. «Sabemos que el uso adecuado de los fotoprotectores en los niños disminuyen los lunares y evita la aparición de quemaduras. El mayor número de lunares y las quemaduras en la niñez y la juventud aumenta el riego de desarrollar un melanoma en la edad adulta».

