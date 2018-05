Criadas reproductivas y sexo evacuativo

C. t. / a. g. | león

El debate de los vientres de alquiler y la prostitución se llenó ayer de argumentos en contra en la jornada ‘Ni putas ni vasijas’ organizada por la asociación feminista leonesa Clara Campoamor. La portavoz de la plataforma ‘No somos vasijas’, la filósofa y activista política y feminista, Alicia Miyares, señaló que los argumentos a favor de los vientres de alquiler «se instalan en el plano emocional» y utilizan «la trampa del lenguaje» con términos como gestación subrogada en un contexto «neoliberal sin límites a comprar y vender» que también explica que la prostitución se considere parte del Producto Interior Bruto en Europa.

Al igual que Rocío León, leonesa fundadora de la Asociación Mujeres Federalistas y secretaria de Igualdad de la FesMC UGT de Tarragona, denunció que el contrato supone una renuncia a un derecho que «es irrenunciable» como es la filiación y que a las sufragistas les costó conseguir: «Las mujeres no tenían el derecho de custodia de los hijos», apuntó Miyares. También rebatió la «falsa analogía con la donación de órganos».

La filósofa apuntó que la reciente respuesta del Tribunal Constitucional de Portugal contra la ley de gestación subrogada del país luso «es alentadora» porque ha dicho que «vulnera el derecho a decidir de la mujer» al impedir su arrepentimiento, así como los derechos del menor y de la infancia al negarles el derecho a conocer sus orígenes. En este sentido, recordó que en Estados Unidos ya hay asociaciones de hijos de vientres de alquiler en busca de sus madres biológicas.

El panorama en España, ante la proposición de ley de Ciudadanos para regular esta práctica aún no está despejado. «El PSOE ha dicho que no claramente a pesar del debate que hubo a favor, sobre todo de los sectores más jóvenes de Juventudes Socialistas; en Podemos nos llegan noticias de que no parecen estar a favor y en el PP tampoco, salvo un sector», apostilló.

Tras señalar que Ciudadanos «pretende convertir en utopía la distopía de Margaret Atwood (El cuento de la criada), tachó su propuesta como un intento «de crear un cuerpo de criadas reproductivas» cuya diana son las madres de familias monomarentales con un hijo o dos a cargo.

Rocío León recalcó también que «los deseos no son derechos» y que no se puede equiparar a las técnicas de reproducción asistida. Recordó la figura de bíblica de Agar en quien Abraham confía su descendencia al no concebir su esposa Sara como un antecedente de los vientres de alquiler.

El debate de la prostitución lo abrió la filóloga leonesa Marta Sofía López con un repaso sobre cómo la literatura ha reflejado el papel de la mujer desde tres vertientes: madre, virgen y prostituta. La profesora de Filología Moderna destacó que las mujeres «sirven para que los hombres especulen y su valor viene dado por el que le da el varón a la vez que les niega alianzas» para afirmar que «el cliente es cómplice del emputecimiento de la mujer». López defendió que en el debate debe contarse con la opinión de las mujeres que ejercen la prostitución.

La zamorana Ángeles Álvarez Álvarez, diputada por Madrid del grupo socialista, introdujo su exposición la reflexión sobre el coste que tiene para la salud de las mujeres la donación de óvulos, un material genético que ayuda a enriquecer a una industria y defendió su discusión en el debate feminista.

Afirmó que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres «porque es un fenómeno específico de género», por el que los hombres «consideran que tienen derechos» sobre el cuerpo de las mujeres. Incluso se refirió a las ciudades que mantienen festivos relacionados con la prostitución, como el Lunes de Aguas en Salamanca.

«La prostitución», dijo, «es el primer pacto entre varones». Aportó un concepto nuevo de prostitución al calificarla de «sexualidad evacuativa» en la que la mujer siempre está expuesta a ser prostituida. «La mujer es lo que más barato sale en un prostíbulo». Para que «España no se convierta en la Tailandia europea» apostó por una pedagogía social que conduzca al abolicionismo de la prostitución. Las mesas fueron moderadas por las periodistas Carmen Tapia y Ana Gaitero.