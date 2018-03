El cuento infantil que no tiene final, sólo principios

carmen Tapia | texto

Jesús f. salvadores | fotografía

Sofía es a Emma lo que Emma es a Sofía. Son las dos caras de una historia que no tiene revés. Emma S. Varela sabe de lo que habla cuando cuenta cuentos que no tienen nada de fábula. Sofía nace para que los niños más pequeños aprendan a no ser intransigentes y conozcan que pese a que «las casas sean distintas las familias son iguales». Ese es el argumento de sus nuevos libros Sofía y su mamá de corazón y Sofía y las familias de sus amigos, los dos primeros cuentos de los que ahora se publican los 1.000 primeros ejemplares de cada uno, de una colección de cinco. «Yo crecí en una familia diferente y totalmente feliz. Sofía tiene mucho de mí. Nunca crearía un personaje contrario a lo que pienso». Emma, educadora infantil y estudiante de psicología, aborda en sus cuentos «un tema incómodo que no se explica nunca a los niños y niñas si no preguntan. La sociedad está cambiando y aunque los niños vivan en familias tradicionales tienen que aceptar con naturalidad que hay otras formas de familia».

La colección de libros de Sofía está ilustrada por Lucía Belinchón y editada por Carmen Álvarez. Pequeñas lecturas que sirven de herramientas para abordar los asuntos que más curiosidad provoca en los niños. «Sofía es todo lo que su mamá soñó, una niña feliz, despierta y muy traviesa». Y con sólo una frase en el cuento Emma se da a conocer y describe a una madre «que nunca la ha llevado en la barriga pero, como todas las madres, la lleva en el lugar importante». El cuento no tiene final, tiene principios. Emma recorre las bibliotecas y los colegios contando un cuento que no es ficción, ni muestra a princesas ni héroes. O quizás sí. Son los héroes cotidianos de la vida de un menor: la familia. Vestida en esta ocasión con tantos colores como los que tiene el arcoíris. O más.