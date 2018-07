Una cuestión de imagen, no de salud

silvia matilla | león

Con la llegada del verano, de las altas temperaturas y con las vacaciones en el punto de mira la población recurre a la vía rápida para que su cuerpo luzca bonito en las playas y piscinas. Este objetivo en ocasiones deja de lado la salud.

Para conseguir un cuerpo tonificado y sano hace falta algo más que un mes a dieta y una tabla de ejercicios diaria. Conjugar salud con deporte requiere de un periodo de tiempo que ronda en ocasiones el medio año e incluso más, según las condiciones de cada cuerpo y la adaptación a la nueva alimentación.

Los resultados de un cambio de dieta y de rutina deportiva se empiezan a notar a los tres meses de comenzar, por eso de la operación bikini no siempre se sale victorioso. Los efectos en el largo plazo no suelen ser eficaces.

Actualmente, según la compradora de seguros de salud Acierto.com son 5 millones de españoles los que están a dieta. En concreto, el sondeo revela que el 33,7% de los españoles han hecho régimen en el último año –11 millones de ciudadanos– y que un 15,6 % está a dieta actualmente. Dichos porcentajes alcanzan el 56,7% en el caso de las personas que reconocen haber hecho régimen alguna vez en su vida o lo que es lo mismo: 18,5 millones de españoles.

Los porcentajes varían ligeramente entre hombres y mujeres: el 51,1% de ellos aseguran haberse puesto a dieta alguna vez. En el caso de ellas el porcentaje se eleva hasta el 64,4%.

Los expertos apuntan a que mantener unos hábitos alimentarios saludables a largo plazo resulta clave para alejar las enfermedades. Algo que afirman hacer hasta el 62% de los españoles el 54% intenta llevar una dieta equilibrada y el 8% cuenta las calorías de sus platos. Las cifras, sin embargo, contrastan porque 1 de cada 6 españoles es obeso.

Tras contactar con Marisa Alonso Nuñez farmacéutica, licenciada en bioquímica y doctora en microbiología que ejerce en Astorga como farmacéutica comunitaria. Marisa confirma los datos anteriores como válidos y aporta los estudios de medicina preventiva del Boston Medical Centre y del Centro Hospitalario de la Universidad de Michigan.

Sobre los datos d obesidad, como refleja el estudio del Boston Medical Center: «la epidemia de obesidad es una amenaza mundial para el público salud. La prevalencia creciente de la obesidad en todos los grupos étnicos grupos y a través de todas las edades a pesar de la atención médica intensiva y el interés público es alarmante. No hay duda de que los cambios en el estilo de vida, particularmente un cambio dietético hacia una dieta menos calórica y más rica en calorías es esencial».

«Un equilibrio en la dieta proporciona los requisitos nutricionales adecuados y puede ser adoptado como un estilo de vida permanente debe ser recomendado para perder peso y mantenimiento», recalca la investigación.

? En otros estudio, esta vez del director de medicina preventiva de Centro Hospitalario de la Universidad de Michigan, Moyad afirma que «los médicos advierten que la pérdida de peso rápido es peligrosa para la salud y no sostenible en el tiempo». o lo que es lo mismo, los efectos de la operación bikini pueden no ser duraderos en el tiempo, solo tener un fin estético.

Tener una mente sana, músculos y huesos fuertes, mayor capacidad respiratoria, y prevenir enfermedades como la diabetes, el cáncer, los problemas cardíacos y el insomnio son algunos de los beneficios del ejercicio físico, sin embargo, la mitad de la población española es sedentaria.

Estos aspectos no se tienen en cuenta en la operación bikini, ya que el 48% de los españoles no ha pisado jamás un gimnasio, y quien está apuntado a uno no acude con regularidad. Algo que podría justificar el hecho de que el 79% españoles prefieran hacer ejercicio al aire libre.

Lo peor del caso, sin embargo, son los motivos que nos llevan a ponernos las pilas: el 78% lo hace por pura estética.

No obstante, se aprecian de nuevo diferencias por género y edad: los más activos son los hombres de entre 40 y 50 años. Es decir, aunque en términos generales las mujeres se cuiden más que los hombres queda claro que nos quedamos cortos en ambas facetas de la operación bikini y que estas prácticas deberían llevarse a cabo durante todo el año y no ser estacionales.

Beneficios de la vitamina c

En la dieta es fundamental el aporte de vitamina C, es nuestro nutriente fundamental, participa en numerosas funciones orgánicas y celulares, es componente esencial de la piel, huesos, cartílagos, dientes y encías.

Para quienes hacen deporte o comiencen a hacerlo es insustituible para el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario, especialmente durante el ejercicio físico.

Aunque el aporte de vitamina C del kiwi tampoco hay que descartarlo, pues tiene más vitamina C que las naranjas y el mismo aporte de potasio que el plátano. Se pueden adaptar las frutas y verduras que contiene esta vitamina a la temporada del año.

En definitiva, como afirma el informe de Moyad «la mayoría de los pacientes tienden a recurrir a métodos más moderados con el tiempo y pueden comenzar a aprender a perder peso usando métodos más realista y prácticos: haciendo más ejercicio y controlando las comidas».