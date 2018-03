El ‘Daily Times’ del Ornia

ana gaitero | león

«Buenas noticias para los trabajadores y el proletariado» o, como escriben en inglés, «good news for the workers and the proletariat», es el título de una de las portadas que atesora un singular periódico nacido en las aulas del IES Ornia de La Bañeza. Es la crónica de la fundación de la primera internacional internacional, que aparece publicada en The Historical Newspaper Project, un proyecto innovador que da un vuelco a la enseñanza de la Historia en el aula.

En esta Historia, el alumnado es el protagonista de la clase al convertirse en investigador y redactor de las noticias basadas en hechos históricos. El proyecto se puso en marcha en septiembre con el propósito de lograr el «cambio metodológico» que propugna la Lomce, la ley educativa vigente en España, Óscar González, profesor de Geografía e Historia de este instituto propuso al grupo bilingüe de 4º de la ESO confeccionar un periódico al estilo de los históricos rotativos sajones del siglo XIX, pero en soporte digital, para recoger en forma de noticia los acontecimientos históricos más destacados de su temario.

«La idea ha sido desarrollar un periódico histórico digital en forma de blog, donde mis estudiantes publican noticias relacionadas con hechos relevantes incluidos en nuestro currículo, tras haber realizado una investigación al respecto», explica el profesor.

Los estudiantes han creado varios grupos de trabajo con nombres que también aluden al temario de Historia (The Dictators, the Kings, The Emperors, Tej Executioners y The Sans Culottes). Tras recibir los contenidos que prepara el profesor a través de medios audiovisuales (presentaciones, vídeos, textos…), finalmente trabajan en estos grupos cooperativos sobre algún hecho relevante que les haya interesado especialmente, para después realizar un trabajo en forma de noticia periodística.

Los atentados, los regicidios y los inventos son los hechos históricos que más les han llamado la atención. Isaac Newton y las leyes de la gravitación, Benjamín Franklin y el pararrayos o las reformas de Carlos III, como el reglamento de comercio agrario, son algunas de las ‘noticias históricas’ de la primera unidad del temario que redactaron en el Daily Times Enterprise del IES Ornia, tal y como han bautizado al periódico que cuenta que las noticias de la Historia.

El atentado contra Prim, la ejecución de Luis XVI o la invención de la máquina de vapor son recreadas por el alumnado en estas noticias con una redacción fresca y actual evocando los formatos periodísticos de la época. La Historia de cada acontecimiento se traslada al formato periodístico con textos, fotos y gráficos que ayudan a recrear hechos tan significativos como la fundación de la primera internacional obrera.

Son protagonistas de estas noticias figuras históricas como Proudhon, Louis Auguste Blanqui, Giuseppe Garibaldi y Friedrich Engels, co-escritor del Manifiesto comunista con el elegido para escribir los estatutos, Karl Marx.

Los artículos se publican en el blog (http://historicalnewspaper4eso.blogspot.com.es) creado como soporte digital de este trabajo que también se imprime. Hasta ahora han colgado 20 artículos, cinco por cada tema abordado desde septiembre hasta febrero. Luego los difunden en la red social Twitter con cuentas específicas.

valoración del alumnado

Los grupos son heterogéneos con el fin de «facilitar el contacto entre estudiantes que de otra forma no lo suelen tener», al mismo tiempo de «crear las condiciones adecuadas para que el trabajo se desarrolle de forma armoniosa», explica González.

«Son trabajos muy entretenidos y nos hacen cambiar la rutina de estar estudiando todo el día», comenta el alumno Carlos Martín Pérez, que invita a poner en marcha iniciativas de este tipo en otros institutos.

«Me parece muy interesante porque aprendo mucho cuando hacemos las noticias y trabajamos todos los grupos», apunta Saray Antúnez Martínez. Para Mónica de las Heras Manjón, otro valor añadido de este trabajo es la práctica que adquieren para escribir al redactar las noticias.

«Con este proyecto estamos mejorando la convivencia en grupo con nuestros compañeros», opina Sandra Turrado. «Al tener que investigar descubres cosas que a lo mejor si no es por eso no las descubres», apostilla Nuria González Franco.

«Me gusta el blog porque aprendemos no sólo Historia», sino también «a trabajar en equipo sobre noticias de épocas pasadas y a utilizar las herramientas informáticas», señala la alumna María Turienzo Durán.

Para César Aldonza Carrecedo «está siendo una experiencia basta buena e innovadora». «Fomentamos el trabajo en equipo», destaca Ricardo Fernández. «Creo que es una gran técnica de estudio», sostiene Pablo Vázquez Uría.

«Me gustaría hacerlo en más asignaturas», anota Irene Juan Jiménez. «Es la primera vez que hacemos una actividad distinta en Sociales y en la que de verdad aprendemos», añade Ana Rubio Luengo. La idea de investigar, trabajar en grupo, usar herramientas innovadoras y salir de la rutina de las ‘clases tipo’ se repite en las valoraciones del alumnado, recogidas por escrito por el profesor en el aula sin previo aviso.

Las valoraciones responden a los objetivos trazados por el profesor para llevar a cabo este proyecto que supone el uso de una metodología activa en el aula de este centro público. El Daily News del Ornia se enmarca dentro de las nuevas corrientes de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que busca que el alumnado desarrolle su propio aprendizaje «a través de la realización de trabajos complejos que inciten su capacidad investigadora, su creatividad y su interés por las diferentes materias».

investigación histórica

Fomentar el interés por la investigación histórica, impulsar esta capacidad y la creatividad de los estudiantes y desarrollar un espacio fructífero de aprendizaje en grupos cooperativos en el aula son lo objetivos que ya están cumpliendo con este proyecto en el IES Ornia.

Asimismo, se incentiva el trabajo con las nuevas tecnologías con diferentes aplicaciones y el uso de la lengua inglesa en situaciones poco habituales para el alumnado.

En una era en que las redes sociales son la principal fuente de información de la población más joven, desde el IES Ornia se alza un alegato a favor del periodismo con esta iniciativa que también buscar «excitar el interés por el mundo de la prensa escrita entendiéndola como fuente y como medio de difusión y discusión de la realidad histórica», explica el profesor.

Sin olvidar que las redes sociales forman ya parte de los entornos educativos y no se puede prescindir de Twitter. La idea de compartir las noticias con otros centros educativos y establecer relación con su alumnado planea también sobre The Historical Newspaper Project, que inaugura el futuro de la enseñanza.