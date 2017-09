La danza que une a todos los cuerpos

daniel garcía | león

La inclusión de personas con todo tipo de discapacidad es una de las metas que cualquier sociedad que quiera ser justa e igualitaria busca alcanzar y conseguir. Y para esta ardua tarea están actividades como la que ofrece la bailarina vasca Mariaje Ariznabarreta, el curso de Danza Inclusiva y Contact Improvisation, en colaboración con la Universidad de León. Una disciplina que ha experimentado un gran auge desde sus comienzos en la década de los noventa hasta la actualidad.

El taller tendrá una duración total de diez horas y contará también con la colaboración de Mª Paz Brozas, profesora de la Facultad de Ciencias de la actividad física y el deporte de la Universidad de León, que cumple el papel de directora del curso.

«La idea principal es intentar situarnos a todos en el mismo plano en la medida de lo posible», comenta Mariaje Ariznabarreta, un proyecto que intentará llevar a cabo en su taller.

«Voy a hacer una introducción a un trabajo físico y a la vez de movimiento en el que cualquier persona con o sin discapacidad se pueda integrar y acceder a ella», comenta la bailarina vasca sobre la actividad que va a desarrollar.

Un trabajo que realizará «con la ayuda de balones gigantes o fisioball» y que va dirigido a todo el mundo, pero sobre todo a alumnos de los Grados de Ciencias del Deporte, en Educación Social y Educación Primaria, así como a profesores de danza o de técnicas corporales interesados en las formas de aprendizaje inclusivas.

La coreógrafa vasca lleva más de treinta años en el mundo de la danza y hace una década que empezó a incluir a personas con discapacidad dentro de sus grupos de danza improvisación. Su propia hermana con síndrome de dawn fue de quién sacó la idea de este tipo de talleres. Mariaje revela que fue algo que surgió tras «observar a su propia hermana» integrarse en uno de sus grupos de danza. «Poco a poco ella empezó a comprender y asimilar los movimientos y así comenzó todo», comenta la bailarina vitoriana.

Mariaje Ariznabarreta trabaja con el método Feldenkrais, que utiliza el movimiento consciente y la atención dirigida para buscar patrones de movimiento eficientes y sanos, así como mejorar la postura y refinar habilidades motrices. Esta forma de trabajo fue desarrollada por el científico ucraniano Moshés Feldenkrais

Desde el año 2008 empieza a colaborar con el consistorio vitoriano. En sus inicios recibió las enseñanzas de maestros de la danza de la altura de Julyan Hamilton, Charlotte Zerbey ,Xandro Certiny, Dieter Heitkam o Katia Duck. Sus primeros pasos en el mundo de la danza los dio en el grupo Taller de Jazz Vitoria en el año 1986 con el espectáculo Caverna Mágica.

Desde entonces su labor con las personas discapacitadas y especialmente con las que tienen síndrome de down no ha hecho más que aumentar, llegando a trabajar de manera regular dando clases a jóvenes de la asociación de síndrome de Down de Álava y en los centros cívicos de la capital vasca con los esferobalones o pelotas suizas.

La presencia de Mariaje Ariznabarreta en León es algo que llevan esperando desde hace varios años, desde el 2000. Mª Paz Brozas intenta atraer a la afamada bailarina y profesora de Danza inclusiva desde hace diecisiete años, algo que no ha sido posible hasta este año.

Una de las ideas principales de este taller es la de «tener una comprensión del espacio y de las sensaciones,de entender el espacio donde nos encontramos». Una tarea que la propia Ariznabarreta piensa que «es sencillo en el sentido de que cualquier persona puede acceder a él», ya que desde su propio punto de vista este tipo de talleres «se basan en la improvisación con unas reglas básicas ya escritas».

Este tipo de talleres se desarrolla en España ya desde hace unos cuantos años, ya que según la coreógrafa vasca este tipo de talleres deberían darse más a menudo tanto en España como en el resto del mundo. «Dentro de lo que es la diferencia cada vez se va integrando mas a las personas con discapacidad en los mismos que al resto y viceversa. Al fin al cabo todos tenemos las mismas dificultades», explica Ariznabarreta.

La danza, y en este caso la danza improvisación o Contact Improvisation sirve para poder incluir también a la gente con cualquier tipo de discapacidad dentro de la sociedad. Una labor de gran importancia dentro del mundo actual.

«Este taller sirve para descubrir un conocimiento interno de las propias capacidades que tiene cada uno y darles un valor, de esta manera», explica Ariznabarreta. Unas capacidades creativas que todo el mundo posee, tanto la gente con discapacidad, como los que no la tienen. El caso es como encontrarla y potenciarla.

Como toda actividad, este taller de danza inclusiva y Contact Improvisation busca una finalidad o un objetivo. En este caso la coreógrafa vitoriana busca que la creatividad de los alumnos del taller surja como el producto final de un trabajo en el que «la imaginación y la capacidad de tener un sentido de uno mismo en el espacio que se ocupa tengan un papel de gran importancia».

Para Mariaje la vida «es mucho más que hacer cosas, la creatividad y la imaginación tiene también un papel muy importante. A veces hay que sabe medir nuestras dificultades, y a partir de ellas tenemos que tirar hacia adelante y disfrutar todo lo que podamos».