Denuncian una agresión a un funcionario de prisiones en Soto del Real

Un funcionario de prisiones del centro penitenciario de Madrid de Soto del Real ha sido agredido por parte de un interno con patología psiquiátrica, según ha informado en un comunicado la Asociación de Profesionales de Funcionarios de Prisiones (APFP).

El incidente ocurrió el sábado a las 19.30 horas cuando el funcionario asignado a la planta alta de dicho módulo fue a entregar una notificación al interno que se encuentra allí alojado en una zona de psiquiatría. El interno reaccionó "violentamente" propinando "un puñetazo en la cara al funcionario sin mediar palabra y de forma sorpresiva e inesperada produciéndole una lesión en el pómulo de carácter reservado".

De hecho, el interno prosiguió su ataque "lanzándole patadas" pero gracias a la "peripecia" del funcionario y a la ayuda de otro compañero que acudió rápidamente y consiguió "reconducir la situación para que no fuese a mayores" ya que "la agresividad del interno no cesaba".

IMPREDECIBLE Y NO SANCIONABLE



Según la asociación, las patologías psiquiátricas de este tipo de internos les provoca este tipo de reacciones "violentas" que resultan "impredecibles" y que por ley "no son sancionables por sus estados de enajenación", aunque también "se dan casos de internos que simulan dichas conductas aprovechando las lagunas de este fallido sistema penitenciario y salen siempre impunes tras protagonizar este tipo de hechos".

"La falta de medios personales y materiales, los nefastos protocolos de actuación frente a estas situaciones y el abandono al que nos tiene sumidos esta administración, no hace sino aumentar de manera exponencial la cantidad de agresiones recibidas por parte de los funcionarios de prisiones", han lamentado.

Esta asociación ha criticado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias rebaja las estadísticas de las agresiones a los penitenciarios, pero la realidad "no se corresponde con las estadísticas que dispone" ya que el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en prisión "no sirve dado que se debe iniciar siempre a petición del interesado". A su juicio, "no se recogen todas las agresiones físicas y verbales".

"Los funcionarios penitenciarios somos uno de los colectivos que no estamos considerados como autoridad en el ejercicio de nuestras funciones, cuestión fundamental para todos los trabajadores penitenciarios y que este Gobierno debe aprobar", ha concluido.