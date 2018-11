Denuncian presiones por exigir inclusión educativa

dl | león

La asociación Todos Sumamos Creando Inclusión denunció ayer a través de un comunicado las reprimendas y algún caso «amenazas veladas» por parte de los equipos de orientación educativa a familias de León, Ponferrada y La Bañeza a raíz del escrito que el colectivo presentó en febrero para exigir «que se cumpla la ley y que los apoyos de especialistas, PT y AL, se dieran dentro del aula» a fin de atender al alumnado con diversidad funcional.

Señala la asociación que desde la Dirección Provincial «se envió un comunicado a los centros para llevar a cabo esta petición» que, por otro lado, consideran «inviable si no se aumentan los recursos humanos en todos los centros». El escrito, afirma, ha ocasionado que «en algunos centros escolares de Ponferrada, León y de localidades pequeñas como La Bañeza el equipo de orientación se haya puesto en contacto con las familias para recriminar esta petición», en algunos casos «con amenazas veladas».

«Aprovechan el miedo de las familias para que casos como este o incluso mucho más sangrantes no se hagan públicos», señalan. Pero advierten de que «afortunadamente hoy las familias están más informadas para pedir los derechos de sus hijos».

También recalca que «nuestros enemigos no son ni los centros, ni los docentes ni los equipos de orientación ya que ellos tienen que lidiar con los mismos recursos año tras año a pesar del aumento de niños y niñas con diversidad funcional». «Entedemos que las familias y estos equipos tenemos que trabajar al unísono para el buen funcionamiento de los centros», añade el comunicado. «Degracidamente no todos pensamos igual y es más fácil presionar a las familias que dar la cara en la Dirección Provincial de Educación por el alumnado con necesidades especiales», apostillan.

Asimismo, la asociación lamenta que la Inspección Educativa no haya atendido su petición para que se pidiera disculpas a la familia afectada y que no ponga coto a las conductas que ha denunciado. La asociación no descarta acudir a medidas legales si persisten las presiones. «Nacimos para pelear por los derechos de nuestros hijos», concluyen.