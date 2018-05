La desternillante historia de la madre que se perdió en el Metro de Madrid

Todo empezó con una decisión arriesgada, la de salir de la comodidad de su casa en Cádiz para ver qué hacía su hijo en la salvaje vida madrileña. Lo que no sabía Rogelia es que lo que comenzaba como una bonita historia de amor entre madre e hijo, una visita amable para disfrutar unos días de su compañía, terminaría siendo un drama para él y una divertida historia para el resto de la humanidad.

Una historia de terror, con policía de por medio, una marabunta de personas y una mujer que se pierde en la Puerta del Sol y acaba en Canillas. Canillas, sí, a un buen rato del centro de Madrid. ¿Cómo llegamos a este punto? Lo explica en primera persona, con gracia y no menos drama, el tuitero Willi Depu.

Me aburro y os voy a contar cuando mi madre se perdió en el metro y estuvo 4 horas pérdida. Que esto es verídico y lo he contado mil veces en la intimidad pero nunca x aquí porque vaya vergüenza. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

La visita le pilla por sorpresa: "Ella de allí no se mueve, que para chocho relajao el suyo, pero esa vez la convencí". Parece que de lunes a viernes la mujer sufrió por no poder hacer vida más allá de las cuatro paredes de su piso. "Estaba blanca porque yo trabajaba y solo había asomado el moño por la ventana", relata. Y cuando llegó el viernes a casa, se dio cuenta de que tenía que hacer algo por su madre.

Yo cuando la vi el viernes dije coño ‘winter os coming’. Cuando la vi escuchando en la cocina a la niña Pastori así dije uy como no la del sol se me va. pic.twitter.com/PXPYGPYqOF — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

"Mañana nos vamos al centro de compras, que voy a tirar la casa contigo". Solucionado. Todos contentos. "Se le iluminó la cara en plan por fin me saca el mariconazo. Al día siguiente la llevó por lo que considera "los mejores sitios": Berska, H&M y C&A. "Uno por una madre lo hace todo", dice orgulloso.

Todo el rato ‘hazme un selfi hazme un selfi’. Por una mañana parecíamos las kardashians. pic.twitter.com/qdZJZDf6he — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

GIRO DRAMÁTICO

Con todas estas compras, estos selfies y esta felicidad, ¿qué podía salir mal? Todo podía salir mal. De vuelta a casa, en territorio hostil-el Metro de Madrid-su hijo advirtió en el andén: "Agárrate a mí que esto es como una estampida de ñues". El niño le había salido muy 'sagerao'.

La gente salía y a la vez entraba y yo to tieso sin parar para alante porque en esas situaciones o comes o te comen y bien agarrada la llevaba hasta que llego a un barrote y me agarro y le agarro su mano al barrote. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Mira que se lo dijo.

Y justo cuando diviso el moño de mi madre en el andén y grito mamaa y ella grita aquí suena el pipipipipi y se cierran las puertas y a mi madre se le desfiguro la cara. pic.twitter.com/1eNWjrQFqc — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Solo me dio tiempo a hacerle gestos con la mano a ver si me entendía. Mira os lo pongo porque esto es lenguaje universal. pic.twitter.com/EmmBejSZUt — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Esto ya salió en Jumanji, pero nadie aprende de la ficción. Hay que vivirlo. La mujer, dice el hijo, debió pensar que diez paradas más allá se encontrarían. No tres ni cuatro ni cinco, diez paradas. Y ante esta situación, puedes llamar y decir que te bajes en la siguiente parada y que ahí os veis. Pero ya sabemos cómo son las madres...

Y ahora estaréis pensando pues coño llámala al móvil. Se nota que no sabéis como son las madres gaditanas porque en cuando te ven un bolsillo lleno aunque sea de pelusas ellas dicen dámelo que te lo llevo en el bolso que me lo des que pareces Jesulin. Así que todo lo llevaba ella — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Aquí es cuando la cabeza da vueltas y se pone en lo peor. Porque qué le puede pasar a tu madre si se pierde en el Metro de Madrid. Pues como mínimo termina siendo víctima de trata de blancas.

Pq a ver mi madre es mayor pero se conserva y yo pensaba ya verás como aparece en cualquier andén o me la coje una trata de blancas y me la lleva a un país del este. Q no está bien pensar eso pero uno con los nervios piensa cualquier cosa hay que verse en la situacion por favor. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Así que se fue de Sol para Atocha, pensando que podría haber terminado ahí, y se plantó en atención al cliente para reclamar su atención: "Por favor si usted tiene madre llámela por megafonía. A su madre, no a la mía. Que a veces no me hago entender", relata. "Dígame el nombre de su madre que yo la llamo", le dijeron. Pero no iba a ser tan fácil, porque en cuanto dijo 'Rogelia' le tomaron por bromista. Y entre los nervios y los gritos, acabó llorando.

Doy aviso perdón. Es que mientras lo cuento me acuerdo y se me viene el sufrimiento. Total que digo si mire mi madre se llama... cuelgo la foto del dni porque más de uno se creerá que esto es un invent y nada más lejos de la realidad. pic.twitter.com/by8FbetLsC — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

TRES HORAS DESPUÉS...

El chico ya no pensaba en la trata de blancas, directamente se ponía en lo peor: tener que ir a AR. "Me veía explicando a mi familia que me habían secuestrado a mi madre, que estaban vendiendo su hígado o que tenía que ir al programa de AR a pedir a los secuestradores que me la devolvieran". Se imaginaba a la gente preguntándose qué hacían en el metro los S.W.A.T.

Después de la espera, un señor de seguridad le dio la alegría de la tarde: "Hemos encontrado a una señora bajita, con moño, un echarpe marrón, una bolsa del Berska y que solo dice 'ay virgen del Carmen' entre sollozos". ¡Esa es su madre!

Pues estaba en Canillas.

Y me dice el de seguridad está en Canillas. Y yo ¿en canillas? ¿Eso donde está? Como que en canillas? Quien la ha llevado allí? Mira os pongo el mapa. Buscar Canillas. Ahora me decís como es posible que llegara allí. Tele transporte. Bilocacion. Magia negra. pic.twitter.com/w7UFknYGtm — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Así que llegó a Canillas, corrieron, se abrazaron, lloraron. La familia reunida.

Y dice uno de los policías. SEÑORA ¿este es el niño que se le ha perdido y llevamos cuatro horas buscando? — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Hubo algo de intriga al final. Pero todo hay que decirlo, la historia tiene final feliz: