El Día Internacional del Síndrome de Asperger: falsos mitos y reivindicaciones

Hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Se conmemora el 18 de de febrero, desde el 2007, en reconocimiento a las investigaciones del pediatra austríaco Hans Asperger, que permitieron describir por primera vez este síndrome en los años 30 y 40 del siglo pasado.

Autismo España, una organización estatal que representa a 77 entidades que trabajan con personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, se ha propuesto dejar muy claro que estas personas no son enfermas.

Como “todavía queda mucho por conocer de las personas que tienen este trastrono”, Autismo España ha compartido una serie frases explicando ciertas actitudes y comportamientos característicos de las personas con este trastorno con el ‘hashtag’ #DiaInternacionalAsperger, ‘trending topic’ desde primera hora de la mañana. La campaña en redes sociales persigue visibilizar, luchar contra los prejuicios y encontrar comprensión y empatía.

“Quieren relacionarse pero no saben cómo hacerlo. A veces, se encuentran solos”.

“Se expresan correctamente, incluso pueden emplear un lenguaje muy formal, técnico y preciso”

“Les cuesta comprender las reglas sociales ‘no escritas’: esperar turno, saludar, dar las gracias, guardar la distancia al conversar…”

“Son muy literales; no captan las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos”

“No entienden las señales no verbales: gestos, expresiones, etc.”

No prejuzgues a una persona con Asperger, intenta comprenderla y empatizar con ella. 18 de febrero, #DiaInternacionalAsperger pic.twitter.com/ZvTpcGvRW9 — Autismo España (@Autismo_Espana) 17 de febrero de 2018

En un acto celebrado el pasado jueves, 15 de febrero, la Confederación Autismo España, la Confederación Asperger España y la Confederación Española de Autismo (Fespau) presentaron un manifiesto en el que reclamaban que se garanticen los apoyos que precisa el colectivo y se continúe avanzando en el ejercicio efectivo de sus derechos, para que las personas con Asperger puedan ocupar su lugar en una sociedad que, con frecuencia, les rechaza por presentar una forma diversa de ver y comprender el mundo.

Macarena Barba, diseñadora gráfica de formación, participó en este acto organizado por las tres confederaciones. "Somos personas normales, con ganas de querer trabajar, querer ayudar a la gente, y vivimos en una sociedad que por el mero hecho de ser honesto, querer ayudar y querer destacar, se nos deja de lado, no nos considera trabajadores, ni gente con derechos", ha subrayado la joven.

UN MANIFIESTO

Si bien reconoce avances en materia de detección precoz y atención sociosanitaria, el manifiesto considera necesarias actuaciones que garanticen su plena inclusión social, así como el ejercicio efectivo de sus derechos. Algunas de las principales reivindicaciones del manifiesto son la revisión y mejora del Sistema de Valoración de la Discapacidad, para que se identifique correctamente y reconozca eficientemente la realidad y necesidades de las personas con Asperger; la modificación integral del Real Decreto de Empleo con Apoyo, para que deje de excluir al colectivo; y la equiparación en las prestaciones y servicios que las administraciones competentes prestan al colectivo.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, una de cada cien personas en Europa y alrededor de 450.000 individuos en España sufre algún tipo de TEA, dentro del que se engloba el asperger y del que no existen datos concretos.

Como Autismo España, otras muchas entidades, organizaciones y particulares –algunos con el 'hashtag' #SoyAutista – han aprovechado esta fecha para lanzar mensajes en contra de "falsos mitos" y a favor de la inclusión del colectivo con el trastorno.

Hoy, 18 de Febrero, es el día internacional del Síndrome de #Asperger. Como una persona que padece esta condición, busco el día de hoy ayudar a concientizar sobre este trastorno y pedir por mayor tolerancia y comprensión. #DiaInternacionalAsperger — Juan Cruz.🌀 (@CruzCia_) 18 de febrero de 2018

Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hagamos visible a este colectivo y sus necesidades. Imagen de la Confederación Asperger España. #DiaInternacionalAsperger pic.twitter.com/7kAbFE3w0l — Inclusport (@inclusportcyl) 18 de febrero de 2018