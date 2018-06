La diseñadora Kate Spade aparece muerta en su casa

efe | nueva york

La famosa diseñadora de modas Kate Spade fue hallada muerta en su apartamento de Nueva York, en lo que se presume fue un suicidio, informaron medios locales. Spade, de 55 años y quien había nacido en Kansas City (Misouri), fue localizada por su ama de llaves ayer en su casa ubicada en Park Avenue, donde presuntamente se habría ahorcado, y declarada muerta en el lugar, agregaron las versiones.

El diario The New York Times indicó que la diseñadora dejó una nota, pero las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido. La versión señala además que Spade tenía atada una bufanda roja en su cuello.

Katherine Noel Brosnahan comenzó su carrera en los años 80 trabajando en la revista «Mademoiselle» en Manhattan, y en 1993 lanzó junto a su esposo, Andy Space, la marca de moda Kate Spade Nueva York. Kate era licenciada en Periodismo en la Universidad de Arkansas.