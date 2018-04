Un dispositivo detecta la meningitis en 3 minutos

La startup New Born Solutions ha creado el primer dispositivo médico para detectar la meningitis infantil de manera no invasiva y en solo tres segundos, según informó ayer el departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. El instrumento detecta la concentración de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo (que se halla entre la piel y el cerebro), indicador que determina la existencia o no de la meningitis. | efe