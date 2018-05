El drama de los tumores huérfanos

Más de 500 tumores de los casi 2.000 que se diagnostican al año en León están huérfanos de tratamiento. Y no tienen esperanza de cura. Son el 25% del total y suman una lista de más de 200 tipos diferentes.

El Grupo Gethi, especialistas en tumores huérfanos e infrecuentes, celebró ayer en León una de sus reuniones científicas con el fin de formar y captar oncológos expertos en algunos de estos tumores en el servicio de Oncología del Complejo Asisencial Universitario de León (Caule).

Se considera raro e infrecuente todo tumor que del que se diagnostican por debajo de seis casos por cien mil habitantes al año», explicó Ramón de las Peñas Bataller, presidente del Gheti.

Son pocos en los de su especie pero muchos en el conjunto de los tumores. Así que para la medicina y para la oncología en particular plantean un doble problema: «Contamos con pocos especialistas y no hay tratamientos aprobados por el ministerio». Los médicos ante estos tumores se encuentran «doblemente solos: no lo puedes compartir con otros ni ayudar mejor al paciente». Para superar estas limitaciones y proporcionar esperanza y la mejor atención a los pacientes que se enfrentan a estas enfermedades el grupo Gethi está creando una red de expertos que sirven de apoyo a los oncólogos a la hora de valorar y poner tratamiento a los casos que se encuentren.

León ya cuenta con algunos oncólogos como el doctor Desande, que se especializa en sarcoma, así como las doctoras Liz y Nieto que también se han incoporado al grupo.

«Pretendemos contar con expertos en todas las comunidades para que sirvan de referencia a otros especialistas», señaló De las Peñas. Asimismo, preparan la elaboración de un registro de tumores raros para contar con más experiencia.

En la jornada de ayer, celebrada en la colegiata de San Isidoro, participaron especialistas del grupo, otros oncólogos y residentes del hospital leonés cuyo servico de Oncología está dirigido por Andrés García Palomo.