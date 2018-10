«El cambio climático traerá nuevas enfermedades»

carmen Tapia | león

El gastroenterólogo pediatra Gerardo Prieto Bozano ofrece hoy una conferencia a las 20.00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales dentro del ciclo de actualidad científica organizado por la ULE y la Fundación Carolina Rodríguez. El día de su jubilación como jefe del servicio de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil La Paz de Madrid, sus pacientes lloraron. Nunca llevó bata blanca. «Me resulta más fácil acercarme a los niños sin bata». Hoy no hablará de pediatría. El título de su conferencia es En los Albores de la Medicina Científica: de Balmis a Lister.

—¿Por qué ha elegido este argumento para hablar en León?

—Pensé en hablar de los cambios en la pediatría española en los últimos 50 años, pero me dijeron que el auditorio serán estudiantes de cualquier facultad, porque en León no hay Medicina. El siglo XIX trajo cambios brutales a la práctica clínica. En cien años se produjeron más avances que en los mil años anteriores que empiezan con la primera expedición científica filantrópica de la viruela de Balmis. Voy a contar lo que eran las epidemias y las pestes y el apasionante desarrollo de esa campaña que espectacular contra la viruela desde su concepción y los personajes que la desarrollan. Coincidiendo con eso se empezaron a producir los avances de la cirugía con la aparición de la anestesia, y una vez que hay anestesia surge el problema de las infecciones, con una mortalidad brutal. Las guerras del siglo XIX provocaron mortalidades por infección brutales. La amputación era sinónimo de muerte. Lister desarrolló la antisepsia. Recordaré los últimos avances. Haré un repaso histórico, anecdótico, científico y espero que sea entretenido.

—Parece que toda esta artillería pesada que suponen los avances científicos siempre está superada por la naturaleza que reta con nuevas enfermedades.

—Hay problemas que siguen sin resolverse, sobre todo en cáncer. Las cuatro limitaciones de la cirugía en ese momento son la limitación de los conocimientos anatómicos, limitados por el veto de la Iglesia a utilizar los cadáveres, las hemorragias; el dolor, que limitaba las operaciones, y la solución a las infecciones. Son cuatro hitos históricos.

—Me habla de cuatro retos históricos superados, pero sigue habiendo limitaciones de la Iglesia al avance científico, aumenta la resistencia a los antibióticos y el dolor tampoco está totalmente controlado.

—Evidentemente. Hoy en día vamos al hospital a que nos curen y la mayor parte de la gente fallece en el hospital porque los están cuidando y hay enfermedades irreversibles. Pero antes era más peligroso que te operaran en el hospital a que lo hicieran en tu casa. La vida es así. Hay enigmas y problemas que no están solucionados. En aquella época se morían de miseria, eran necesidades muy básicas. Nos vamos a morir todos pero la esperanza de vida aumenta.

—Y aumenta el envejecimiento y las enfermedades crónicas.

— También ha aumentado la calidad de vida. En el siglo XIX la edad media de los hospitalizados era de 30 años. Hoy está en los 75 años. Enfermos crónicos relacionados con la longevidad.

—Lister avanzó en la asepsia en los quirófanos y ahora aumentan las bacterias hospitalarias multirresistentes.

—Es otro problema distinto. Primero se conoce la existencia de las bacterias y los virus. Balmis cuando llevó la vacuna de la viruela no tenía ni idea de lo que era un virus ni una bacteria. Lister tampoco. No tenía ni idea de lo que estaba matando ni curando. Ligados al desarrollo aparecen otros problemas. Hoy hay un aumento espectacular de alergias. Hay enfermedades emergentes relacionadas con las alergias. La alergología ha multiplicado la demanda un 400% con muchas enfermedades que no existían hace 20 años. ¿Por qué? No sé. Por la contaminación, por el tratamiento industrial de los alimentos, aditivos, no está claro. Pero hoy nadie se muere por una fractura abierta.

—¿Cuáles serán las enfermedades del futuro?

—Una parte enorme estarán ligadas a la edad. Habrá montañas de enfermedades geriátricas. Se producirá una alteración sanitaria importantísima en relación al cambio climático, por supuesto. El hecho de que haya más calor, periodos de sequías y tormentas imprevistas modificará la salud de las personas.

—¿Surgirán enfermedades nuevas?

—Claro que sí. Las enfermedades alérgicas hoy son absolutamente distintas a las que había cuando yo era residente. La alergia es la misma pero la manifestación es diferente.

—¿Qué opina de las familias antivacunas?

—Es criminal. Es un delito sanitario y debería estar perseguido. Es un riesgo para todos los demás y la población en general.