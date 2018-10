«El deseo sexual se educa en la pornografía y los chicos identifican el placer con la violencia»

ana gaitero | león

Un violador aterrorizó a las mujeres leonesas durante varios meses del año 1990. Andrés Mayo fue cazado en Oviedo in fraganti. Este caso extremo puso sobre la mesa el problema de las agresiones sexuales y las feministas se pusieron manos a la obra. En noviembre de aquel año las abogadas Herminia Suárez y Covadonga Soto anunciaro que la asociación Flora Tristán se personaría como acusación particular y que impulsaría la creación de otro colectivo dedicado a atender a las víctimas. Fue dicho y hecho. El 19 de abril de 1991, Diario de León publicó la noticia de la creación de la primera Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de la región, hoy Adavas (Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Machista), con María Prieto al frente. La presidenta actual, Carmen Carlón recorre estos 22 años de andadura en la entrevista de hoy. Sagrario Pérez Astoviza, coordinadora y la psicóloga Lucía Lorenzana desgranan hoy en el Club de Prensa a las 20.00 horas una labor que ha llegado a más de 5.000 mujeres y menores víctimas y a 60.000 adolescentes con sus programas de prevención.

—Adavas surgió tras la alarma social que causó el violador del chandal en 1990. ¿Qué papel desempeña desde entonces?

—Es una asociación feminista, dedicada específicamente a ayudar jurídica y psicológicamente a las víctimas de violencia sexual. Además, desde los comienzos trabajamos en la prevención y la sensibilización. Con posterioridad a los inicios, hemos abordado desde hace ya varios años y de forma ininterrumpida y transversal el ámbito de las violencias física, psíquica, sexual, económica.... que se ejerce por parte de los hombres machistas contra las mujeres, contando con una larga trayectoria y una formación relevante en la atención a víctimas, abordando e incidiendo, a su vez, a través de la prevención y sensibilización en trabajar y evidenciar los elementos de socialización que determinan estos tipos de violencias.

—¿Cuál es el reto hoy?

—Es necesario modificar a efectos de cambiar el paradigma de las relaciones entre los sexos generadas por la cultura machista y particularmente la cultura de la violación, caminando siempre hacia el objetivo de erradicar las violencias machistas, pues no podemos conformarnos con paliar solo los efectos de esta violencia.

—Más de 5.000 mujeres y menores atendidas en este tiempo. ¿Cómo ha evolucionado el perfil de las víctimas de agresiones sexuales?

—No hay un perfil de víctima, puede ser cualquiera, ya sea mujer o niña da igual la edad, la situación laboral, el estado civil, las características personales...., lo único que no cambia es el escenario de poder patriarcal explícito o implícito que subordina y somete a las mujeres en sus interacciones sentimentales y sociales.

—Pero ¿existe algún rasgo cambiante?

—En los últimos años acuden a la asociación víctimas más jóvenes que han sufrido diferentes tipos de agresiones, y que ellas ven necesaria la ayuda terapéutica para superar la experiencia. Muchas chicas identifican bien cuando han sufrido una agresión, pero aún se ocultan muchas. A lo largo de los años también han acudido mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, y que en su momento no lo contaron por miedo, o que lo contaron y no las creyeron. Estas mujeres han tenido secuelas psicológicas que han permanecido durante años. Acuden a Adavas solicitando asistencia psicológica.

—¿Todos los agresores sexuales son iguales?

—Tampoco hay perfil de agresores, los hay de diferentes tipos y con motivaciones distintas. Igualmente, se observa la falta de educación sexual en la población joven, siendo la pornografía en muchos casos la única fuente de información, y también valoramos la gran dificultad que presentan muchos chicos y chicas para adquirir una identidad masculina o femenina positiva, libre de los estereotipos de género, que les permita tener relaciones basadas en la igualdad y el respeto. Por otra parte, creemos que no ayuda en este sentido por una parte la gran sobreprotección en que han sido educados muchos jóvenes, y por otra la cultura actual, en la que obtener el placer inmediato es uno de los objetivos a conseguir por muchos jóvenes en detrimento de otros valores.

—Del miedo a los violadores ‘marginales’ a casos como el de la ‘manada’, chicos ‘normales’ que agreden a jóvenes en eventos masivos. ¿Han estudiado este fenómeno?

—Desgraciadamente, las experiencias de abuso se habían asumido como legítimas por parte de quien comete estos hechos delictivos y es tremendamente preocupante que en un ambiente de ocio se considere que se tiene ‘el derecho’ de poder incomodar, abusar e incluso como en este caso cometer agresiones sexuales. Ha sido importante la movilización social, ha sacado a la luz muchas situaciones que se habían asumido como legítimas (acoso callejero etc…). Creemos que el grupo lo que posibilita es la ocultación de las graves incompetencias y deficiencias personales en todos los aspectos. Permite a los agresores justificar y normalizar en mayor medida una conducta perversa.

—¿Ven eficaces medidas como las paradas antiacoso de los buses, etc. para bajar el riesgo de las jóvenes?

—Todas las medidas que nos encaminen a tomar conciencia de este problema y buscar la manera de erradicarlo son interesantes y se deben de tener en cuenta, pero lo relevante es ir a la raíz del problema, a la cultura machista, a analizar la construcción de la masculinidad hegemónica y de la sexualidad inherente, que propicia la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo.

—Muchas víctimas de agresiones sexuales las sufren dentro de la familia. ¿Es posible llegar a este entorno tan íntimo con programas de prevención?

—Los programas de prevención, por ejemplo, la Regla de Kiko en menores, nos pueden servir para detectar posibles casos de abusos y para dotar de herramientas tanto a las personas profesionales que trabajan con las y los menores, como a las posibles víctimas. En el trabajo con adolescentes nos sucede lo mismo, nos puede ayudar para prevenir y también para detectar situaciones de abuso. Es posible llegar a los problemas trabajando con las personas menores. Además, los programas de prevención ayudan a la población general a tener mayor y mejor información. Las víctimas de abusos en la infancia acuden a solicitar ayuda en edades más jóvenes que en épocas pasadas, que se mantenían en secreto dichas experiencias más años.

—La pornografía y el abuso de menores para estos fines es otro fenómeno de la era digital. ¿Les llegan casos y si es así cómo los tratan?

—No han llegado hasta el momento casos de niñas o niños abusados sexualmente con estos fines (utilizados en pornografía). En todo caso, se calcula que el acceso hoy a la pornografía se produce en torno a los 11 años y es omnipotente a través de internet. La pornografía juega un papel clave en la socialización relativa a la sexualidad. El deseo sexual se educa en la pornografía, a falta de la imprescindible educación afectivo-sexual en las escuelas y se impone como sexualidad normativa y hegemónica. Los chicos aprenden, interiorizan y normalizan la identificación del placer de los hombres con la violencia y la humillación a las mujeres y las chicas, por su parte, normalizan una sexualidad pasiva, humillante y cargada de misoginia. Con lo cual tiene una influencia decisiva en el modelo sexual hegemónico que consiste en una construcción de la sexualidad donde el sujeto del discurso son los hombres y al serlo, las mujeres quedan relegadas a la posición de objetos.

—¿La dependencia emocional que sufren algunas mujeres respecto a sus maltratadores se puede erradicar?

—Es necesario un trabajo personal para superar la dependencia emocional. Adavas cuenta con un gabinete psicológico donde se trabaja con las víctimas. Uno de los objetivos importantes en el tratamiento psicológico de las víctimas es conocer cómo se ha gestado esa dependencia emocional, que factores intervienen en el mantenimiento de la misma, y cómo superarla.

—¿Son eficaces las terapias con maltratadores que se realizan como alternativa a la prisión en ciertos casos?

—Depende de la tipología del maltratador y de la gravedad del caso. Por desgracia, en demasiadas ocasiones los condenados por sentencia realizan esas terapias para evitar la prisión o para obtener beneficios penitenciarios, pero sin modificar las conductas. Con lo cual o se trabaja a fondo la cultura y el patrón de conducta o es muy probable que haya reincidencia.

—¿Qué opinan de la medida de cambiar la denominación del 25-N y centrar el mensaje en los maltratadores?

—Creemos que es necesario que se cambie el foco, no se trata de centrarnos en lo que la víctima hace o no hace, el verdadero problema es ¿porqué esto sucede? ¿quién agrede? No se puede seguir invisibilizando a los maltratadores y agresores, hay que nombrarlos y hay que incidir en el rechazo y la repulsa social hacia estas conductas delictivas.

—Siempre se dice que la educación es la principal prevención. ¿Qué pedirían que se haga a este respecto?

—La educación es esencial para poder erradicar y prevenir la violencia de género. Es necesario que se cumpla la ley que establece que debe trabajarse de manera integral dentro del aula.

—¿Cómo debe hacerse?

—Hay que formar al profesorado para que realmente esta prevención se integre dentro de las materias. Sería la manera de hacer un trabajo realmente transversal. Esto sigue siendo una tarea pendiente. También se debería trabajar de forma concreta en alguna asignatura dentro del currículo escolar, para que realmente se trabajase. Para ello hace falta formar a las personas que trabajan en educación en perspectiva de género. No hay que olvidar que este grave problema social es cultural y hay que trabajar todas las estructuras socializadoras.



