«El proyecto sionista va más allá de Palestina»

carmen Tapia | león

El médico Mohamed Safa impartirá hoy una conferencia en la sede de Izquierda Unida en solidaridad con el pueblo palestino. Oftalmólogo y autor del libro La revolución árabe. Democracia, nacionalismo, religión y Palestina como nudo gordiano, alerta de que el «proyecto colonizador sionista va más allá del territorio palestino. Es un proceso que no ha concluido, Un obsesivo avance en el territorio que empezó con el 40% y ahora ya es el 100%». La conferencia coincide con la conmemoración de tres fechas históricas: el setenta aniversario de la expulsión de los palestinos de su territorio, los cincuenta años de la Guerra de los Seis Días tras la cual Israel «completó» la ocupación de un pueblo, y los cien años de la Declaración Balfour, la manifestación del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al asentamiento judío en Palestina. «Estas fechas son las que dibujan toda la historia de Oriente Medio de los últimos cien años», explica el palestino Mohamed Safa, que hoy estará a las 19.30 horas en el salón de actos de la calle Ramón y Cajal, 29.

«Estamos ante un colonialismo de Israel que necesita desalojar a los habitantes de sus territorios, y lo más importante es que ese colonialismo no ha terminado». Safa considera que la cuestión palestina es un fracaso de la comunidad internacional «porque es la única causa que no ha conseguido que se cumplan sus resoluciones porque Naciones Unidas respaldan al pueblo palestino».

Activista por la liberación del territorio palestino, defiende que su pueblo «recupere el discurso de lucha, libertad e independencia» por lo que sostiene que «no quiero la paz si existe la ocupación». Para este activista la libertad es el primer requisito para llegar a la paz. «Es un error pensar que puede haber negociación entre la liberación y la colonización. No podemos estar atados a un mal llamado proceso de paz. Tenemos que recuperar el discurso de lucha, libertad e independencia».

Y en esa lucha del pueblo palestino tiene un valor prioritario el mantenimiento de la memoria. «Israel cometió un error al pensar que el tiempo lo solucionaría todo. Y el pueblo palestino se equivocó porque pensó que esa situación no duraría mucho», asegura. Pero el relato de la historia palestina pasa de generación en generación. En las cocinas de los campamentos las madres y los abuelos hablan a las nuevas generaciones de esos 520 pueblos borrados del mapa. «Nuestra arma más potente es la memoria, que se ha convertido en un legado importante que no es nostalgia, es el recuerdo de nuestras casas». En las casas de los campamentos de refugiados permanecen en un lugar privilegiado las grandes llaves de metal de las puertas de las casas desalojadas tras la ocupación. «Israel es equivocó en los cálculos y los palestinos fueron muy ingenuos al pensar que la comunidad internacional no permitiría otra tragedia tras el holocausto». Sin embargo, Safa sostiene que tras la tragedia de la matanza de judíos por el ejército nazi, «el mundo fue incapaz de escuchar el llanto palestino».

Las últimas decisiones políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén es la expresión máxima de un cambio de estrategia en la que la actual administración americana rompe con el consenso establecido por sus antecesores en la Casa Blanca. «Se ha saltado toda la legalidad y la tradición norteamericana por la que, hasta el momento, nunca se había reconocido a Jerusalén como capital del estado de Israel. Al contrario, hay una resolución de 1980 con el rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta decisión anula el papel de los Estados Unidos como un mediador honesto porque no ha respetado el acuerdo entre las dos partes implicadas».

Mohamed Safa espera que la libertad y la paz lleguen a Palestina aunque reconoce que costará tiempo «como ocurrió con el Apartheid en Sudáfrica. «Cuesta mucho pero tenemos que fomentar la conciencia de la comunidad internacional para que tome medidas. Más que el apoyo al relato palestino, reclamo que se apoye la legalidad internacional, que está a nuestro favor. Estamos ante un presidente de Estados Unidos racista que cree el relato religioso sionista que tiene muchas lagunas sobre el territorio palestino».