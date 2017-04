«En todos los hospitales hay encarnizamiento, en España se muere mal»

carmen Tapia | león

—Parece que el debate de la eutanasia ha entrado en la agenda política.

—Hay dos debates, el que tenemos los ciudadanos, que va quince pueblos por delante del debate de los políticos y luego hay propuestas que han entrado en el Congreso de los Diputados. La propuesta presentada por Unidos Podemos y las confluencias, que ya ha sido debatida en pleno y rechazada por 86 votos a favor, 122 abstenciones (PSOE, C’s y el Partido Demócrata de Cataluña) y 136 votos en contra. Los políticos no quieren hablar de una ley que varíe el ordenamiento jurídico. Quieren que siga vigente el código penal que es el que marca lo que son buenas prácticas médicas en el proceso de morir. Las otras dos leyes son las de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida. Son las de las autonomías que desarrollan los derechos sin variar el código penal. Desarrollan los cuidados paliativos, que son alternativas al tratamiento que ha fracasado.

—¿Por qué hay tanto miedo a aprobar una ley de eutanasia en España?

—El derecho a decidir sobre el final de la vida es un ejercicio de libertad suprema. Es un derecho cívico y, por otra parte, es un debate sobre la propiedad de la vida. La libertad es lo que nos convierte de súbditos en ciudadanos y el poder lo que quiere son súbditos.

—¿Y por qué cree que hay tanto rechazo a debatir?

—No tengo palabras. Si la propuesta de ley presentada en el Congreso se hubiera aprobado se podía haber debatido y presentado todo tipo de enmiendas, pero por lo menos abrir el debate, sobre todo cuando en las encuestas de opinión se ve claramente que la ciudadanía lo pide. Más del 80% de los ciudadanos quieren que se varíe el ordenamiento jurídico.

—¿Cómo se muere en España?

—En todas las leyes de muerte digna presentadas en el Congreso hay una exposición de motivos de por qué se presenta y en la mayoría se plantea que es para mejorar el proceso de morir. Si se muriera bien en este país no haría falta presentar estas leyes. Si hacen falta es porque en este país se muere muy mal. En la última encuesta del CIS del año 2011, el 80% de los ciudadanos estaban de acuerdo con permitir a los equipos asistenciales aceptar la muerte voluntaria cuando es en el contexto de una enfermedad que va a provocar la muerte con sufrimiento físico y psíquico. Cerca del 60% de los entrevistados decía haber vivido una mala muerte en el seno familiar. No queremos la mala muerte para nosotros.

—¿Hay comunidades autónomas en las que se muere mejor o peor? ¿depende de la sensibilidad del médico?

—Según la sensibilidad del médico que te toque por supuesto que se muere mejor. En aquellas comunidades que están bien desarrollados los cuidados paliativos, si en el proceso final de la vida se aplica la sedación paliativa en el proceso terminal, el paciente muere dormido. Pero en aquellas enfermedades en las que la muerte no está presente y cursa con intenso dolor físico y psíquico no se contempla en ninguna comunidad. Castilla y León tampoco tiene una Ley de Muerte Digna.

—Doce años después de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en el que usted era coordinador de Urgencias, sobreseído en 2007 ¿qué ha cambiado en España?

—Sin ninguna duda, después de las sedaciones de Leganés, el caso con más debate se abrió con Ramón Sampedro. El caso de Leganés, en el 2005, abrió el debate de la buena muerte en este país. La acusación de más de 400 homicidios por sedaciones irregulares y excesivas ha terminado con la consideración de buenas prácticas paliativas terminales en todas las leyes presentadas de muerte digna. Está en las páginas de la Organización Médica Colegial, que son los poderes fácticos, que tienen colgada una guía de sedación. El debate ciudadano se da siempre como consecuencia de las situaciones que se dan en la sociedad civil. Creo que dio un impulso para el desarrollo de los cuidados paliativos.

—Los médicos defienden ya que no se haga encarnizamiento terapéutico.

—Una buena práctica es permitir la muerte en situaciones en las que se mantiene la vida con medidas de sustento vital. El no retirarla es el encarnizamiento o la obstinación terapéutica. La retirada es buena práctica médica. Dudo que en Castilla y León no se practique el encarnizamiento terapéutico. El caso reciente es el de Andrea, en Galicia, para la que los padres pidieron la eutanasia. Eso se produce en todos los hospitales de España. Otra situación es la agonía de la muerte. El tratamiento de esos síntomas, que aunque conlleve adelantar la muerte, cosa que yo no creo, es la sedación como una herramienta más en cuidados paliativos, que tiene que mejorar más porque debe ser solicitada a demanda y no a criterio del médico. Y otra cosa es la eutanasia. En el artículo 143 del código penal deja claro que el cooperador necesario en una muerte comete un homicidio. La eutanasia tiene que ser una petición voluntaria y reiterada y probar que se han utilizado todas las alternativas de tratamiento sin éxito. Así sería una ley garantista sin abusos.

—Los detractores de la aprobación de la ley temen que con ella haya un abuso con las personas mayores y dependientes.

—Es la teoría de la pendiente deslizante. Está comprobado que no es así. Pero siguen con la teoría del miedo. Eso es falso, una falacia.

