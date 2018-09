Entregar la vida

E

n el pasaje evangélico de este domingo (Mc 8,27-35) Jesús instruye a sus discípulos sobre el destino que le espera a él y a los que crean en él: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Y añade: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará». La meta de Cristo y de los cristianos es la resurrección y la glorificación, pero antes es imprescindible pasar por la humillación, el desprecio y la cruz (cf. 1ª lectura: Is 50,5-9a).). Pensar de otro modo es pensar como los hombres, no como Dios (Mc 8,32s), y equivale a no entender lo que implica ser verdadero cristiano.

El apóstol Pedro no comprende la exigencia de Jesús y muchos de nosotros, a veces, tampoco. Sin embargo, se trata de un punto fundamental de nuestra fe y de nuestra vida cristiana: creemos que un día habrá una glorificación eterna, pero también estamos convencidos, por la palabra y el ejemplo de Jesucristo y de los santos, que esa glorificación se consigue pasando primero por la entrega obediente al plan de Dios y por la cruz aceptada generosamente.

Hoy y aquí podríamos actualizar el pasaje evangélico. En Cristo tenemos la garantía de la victoria, la ganancia de todo. ¿Dónde está la vida? En el poder, en las riquezas, en el prestigio personal,… nos dicen. Y seguimos perdiendo la vida ofuscados en el culto a esos ídolos. ¿Encontramos en ellos la vida? ¿Somos tan felices como pretendemos mostrarnos en facebook? Parece ser que no. Una vida «plena», «ganada», es una vida «con Dios», una vida que realiza su vocación de servicio a Dios y a los hermanos. Seguir a Cristo y su Evangelio no es perder la vida, aunque los paganos digan lo contrario; es ganarla viviendo día a día en la belleza del amor.