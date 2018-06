«Es más fácil criticar a las mujeres, pero yo no me dejo»

ana gaitero | león

Teresa Mata Sierra (Alcalá de Henares. Madrid. 1965), catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de León, ha sido la cara del Gobierno de España en León durante los últimos tres años. La primera mujer que asume el cargo en la provincia, con un Gobierno del PP, y la segunda alcalaína, pues como recuerda siempre Mata, es paisana del ex gobernador civil de León Arsenio Lope Huerta, de la era de Felipe González.

Con experiencia en el mundo de la gestión pública como secretaria general de la Consejería de Presidencia de la Junta y cargo equivalente en la Universidad de León, «el puesto más complejo que he desempeñado» —precisa— la subdelegada se despide con buen sabor de boca a pesar de que no estaba en sus cálculos dejar el puesto tras la moción de censura a Rajoy. «No me voy con ninguna espinita, he disfrutado mucho estos años. Ha sido un regalo, me han dado mucho más de lo que he dado», añade.

Teresa Mata asegura que el «criterio recio» que la define no lo ha trasladado al desempeño de un puesto que «es más institucional que político». Poco amiga de lamentaciones, afirma que ante las reivindicaciones que ha planteado sobre León al Gobierno «no cuesta que te entiendan». «Lo que cuesta es que te atiendan», matiza, porque «el dinero cuesta más tiempo». Y pone como ejemplo el tema de las carreteras y la del arreglo de la A-66 que precisamente acaba de ser adjudicada la semana pasada. Las pedanías y el carbón han sido otros de sus caballos de batalla. Entre las muchas cosas que ha aprendido en este puesto destaca que «la política no es cortoplacista, hay que trabajar mucho, sembrar mucho, para recoger algo».

La minería es uno de los temas que quedan pendientes en la provincia. A quien le suceda le da un consejo: «No mareen a las cuencas mineras, hay que analizar el problema y no engañar». Sobre lo demás, recuerda las obras en curso que hay en infraestructuras y la complejidad que supone atender a una provincia con 211 municipios y casi 1.300 pedanías. Pese a todo, sólo tiene halagos para León: «Es la mejor provincia de España, tiene una potencialidad enorme por su diversidad».

Su huella personal en la Subdelegación del Gobierno de León la marca el hecho de ser mujer. «Las mujeres tenemos una forma de mandar distinta. Mando en equipo y he querido valorar mucho el trabajo de la gente a la que mandaba, tanto Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como funcionarios porque entiendo que simplemente soy la cabeza de un trabajo conjunto y eso es lo que he querido imprimir a la Subdelegación en este tiempo». Quizá por ello elige la sala de reuniones como el lugar para hacerse una de las últimas fotos como subdelegada. Talante de madre, dotes de escucha y disponibilidad permanente son otras de las marcas que deja de su paso por el cargo. «La responsabilidad y cuidar a la gente que nos rodea» forman parte de su filosofía de trabajo, quizá influenciada, dice, por «la educación cristiana que he recibido».

Teresa Mata admite que las «mujeres seguimos siendo pocas y muy necesarias en política». Que aún tienen que demostrar siempre el triple y que «estamos en el punto de mira: es más fácil criticar a las mujeres». Sabe, y lo dice sin complejos, que ella no es ajena a la , pero tiene buen remedio: «No me dejo, no dejo que me influyan ciertas críticas porque no me importa caer mal a determinadas personas», subraya.

Cuando aceptó ser secretaria general de la Consejería de Presidencia de la Junta su hijo pequeño tenía dos años. «Yo pasaba la semana fuera y mi marido se quedaba con los niños. Sé que hablaron a mis espaldas. Que vaya madre y tal... Pero yo echo las críticas a la chepa y digo, que rabien», apostilla.

Que su marido la acompañara a los actos públicos es unade esas críticas que se ha echado a la espalda en los últimos tiempos. «La subdelegada he sido yo, pero él me ha acompañado y sé que muchas mujeres no lo hacen por miedo al qué dirán». Lo dice convencida y con la firme convicción de que «la política es servicio y para servir hay que ser uno mismo».

En su caso, «mi familia es un pilar fundamental: A mis hijos y a mi marido fue a las únicas personas que consulté para aceptar el cargo» en el que ha aprendido tanto como disfrutado, añade con un discurso muy alejado de aquellos que enfatizan el sacrificio que supone la vida política. «Mi familia ha disfrutado porque me han visto disfrutar a mí y somos un equipo de cinco». Así que cuando triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez también tuvo que explicar, sobre todo al pequeño, que es «mi forofo número 1», que lo ocurrido no era lo deseable, pero «es perfectamente legítimo y constitucional»

El mérito y la capacidad, recalca, deben ser los únicos criterios en la promoción profesional y política y también a la hora de elegir a quien la releve en el cargo. «Se trata de conseguir lo que merecemos, la gente valora mucho que estemos a ese nivel: Nunca me he sentido infravalorada, al revés se ha valorado que haya una mujer al frente de la Subdelegación», apostilla. Entró por seis meses, porque había elecciones en diciembre y cumple más de tres años. No se arrepiente de nada, ni siquiera de haber renunciado a ser concejala.