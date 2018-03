El escultor del busto de Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer

El escultor amateur portugués Emanuel Santos ha realizado una versión relativamente mejorada del busto de Cristiano Ronaldo creado para el Aeropuerto Internacional de Madeira y que fue objeto de polémica por su dudoso parecido con el futbolista del Real Madrid.

La prensa lusa recoge este jueves el reportaje realizado por el medio estadounidense 'Bleacher Report', en el que dan una segunda oportunidad al artista para redimirse de la figura que lleva expuesta al público en el aeropuerto y que lleva el nombre del cinco veces Balón de Oro desde hace un año exacto.

Santos, que dedica su tiempo libre a la escultura, trabajaba en el aeropuerto maderiense cargando maletas cuando supo que este iba a cambiar de denominación: "Nada más escucharlo empecé a esculpir la arcilla", explicó.

El artista portugués mostró unas fotografías de su obra preliminar a un directivo del aeródromo y al hermano de Ronaldo, que le pasó un mensaje del propio futbolista en el que decía que las arrugas de la cara tal vez estaban demasiado pronunciadas, a lo que Santos no hizo caso al considerarlo "pequeños detalles".

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.



We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN