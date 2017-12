«Espero que valoren mi trayectoria, no la dificultad motora»

carmen Tapia | león

El Consejo de la Juventud de Castilla y León resurge con fuerza con un presupuesto de 600.000 euros para toda la Comunidad. Víctor Núñez Rodríguez tiene 25 años y acaba de asumir la presidencia de un organismo que trabaja con 46 asociaciones juveniles en toda la Comunidad. En enero reunirán a todos los consejos de la juventud locales de Castilla y León para planificar los nuevos planes de actuación. En 2017 han financiado once programas en la provincia de León por 11.500 euros para promocionar la educación, el cuidado del medioambiente y la salud. 50.000 jóvenes participan en las actividades organizadas desde el Consejo, que este año ha contado con 1.700 voluntarios para la organización de las actividades, una de las mayores plataformas de voluntariado de España.

Víctor Núñez toma el relevo del Consejo de la Juventud tras la junta celebrada en León. Núñez llega al organismo desde su trabajo en Aspaym. De niño pasaba sus vacaciones en el Bosque de los Sueños, en Cubillos del Sil, un campamento adaptado para personas con discapacidad. Allí se quedó como voluntario antes de ocupar la presidencia de Aspaym Juventud de Castilla y León.

—¿Qué fines tiene el Consejo de la Juventud?

—Favorecer la participación de los y las jóvenes siendo altavoz de sus problemas y necesidades ante la administración. Ahora más que nunca es necesario que se escuche y se valore nuestra voz. Estamos cansados de ser futuro y necesitamos ser presente.

—¿Es el primer presidente del Consejo que llega a ese cargo con una discapacidad?

—Soy la primera persona con discapacidad que ostenta esta responsabilidad. Espero que se me valore por mi trabajo y compromiso con esta institución y no por mi dificultad motora. Las entidades del Consejo me mostraron su apoyo por mi trayectoria en el ámbito de la juventud, no por mi discapacidad. Espero lo mismo del resto de las instituciones.

—¿Qué actividades organizan?

El Consejo está compuesto por 46 entidades miembro. En 2017 se han organizado con todas ellas 62 proyectos (encuentros de formación, campañas, encuentros de participación). Han participado con nosotros más de 15.000 jóvenes asociados y no asociados. Gestionamos la red de informadores de la Garantía Juvenil y el programa de Voluntariado Joven, con los que llegamos a más de 50.000 jóvenes de Castilla y León.

—Hace cinco años la Junta de Castilla y León estuvo a punto de suprimir el Consejo.

—Hubo una reducción drástica al comienzo de la crisis, pero el Consejo y sus entidades supieron poner en valor el trabajo de tantos jóvenes y su compromiso dentro del asociacionismo. En la actualidad el presupuesto ha aumentado debido al trabajo y la necesidad de apostar por uno de los colectivos más golpeados durante la crisis.

—¿Qué repercusión real tienen sus actividades en la política de la Junta en juventud?

—Estamos presentes en las diferentes comisiones de trabajo que tiene la Junta de Castilla y León. Hemos conseguido la puesta en marcha del programa de informadores de la Garantía Juvenil, por el cual muchos jóvenes han encontrado empleo y formación. Además, se ha participado activamente en la Estrategia 2020 para mejorar las oportunidades de los jóvenes de Castilla y León. Es imprescindible que exista dicha plataforma, ya que de no ser así los jóvenes no podrían participar en las decisiones que les afectan.

—¿Cómo está representada la provincia de León en el Consejo de la Juventud?

—León es una de las provincias con mayor participación juvenil. Está representada a través del Consejo de la Juventud local, provincial y Consejo de la Juventud de Ponferrada. Una de las vocalías durante estos dos años será responsabilidad de Alejandro Martínez, presidente del Consejo Local de León.

—¿Qué proyectos tiene para León?

—Son nuestras entidades miembro las que nos proponen los proyectos a realizar durante el año.

—¿Qué habría que hacer para fijar población joven en León y Castilla y León?

—Favorecer políticas que generen oportunidades de empleo y acercar los servicios públicos a las zonas rurales, para garantizar el mantenimiento de las mismas.

—Usted ha trabajado en el campo de la discapacidad. Los jóvenes con alguna discapacidad todavía lo tienen más difícil

—Ser joven es difícil por sí mismo. Nos llaman ninis, y se cree poco en nuestras capacidades. Los jóvenes que tenemos una discapacidad sufrimos una doble discriminación, aunque espero que con el paso del tiempo no se discrimine a nadie por sus capacidades, por su género, raza u orientación sexual.