El exjefe del programa secreto sobre los ovnis: "No estamos solos"

¿Cuántas películas y relatos se han hecho en torno a la vida extraterrestre y los ovnis? ¿Y si todas estas teorías estuvieran fudamentadas? Luis Elizondo, exfuncionario del Pentágono y jefe del programa secreto ovnis cree que hay evidencia de vida extraterrestre que ha llegado a la Tierra.

"Mi creencia personal es que hay pruebas muy convincentes de que podemos no estar solos", ha segurado el exlíder del programa en una entrevista, este lunes, al programa Erin Burnett OutFront, de la cadena CNN.

Además, el New York Times y Politico revelaron en dos informes, el pasado fin de semana, que el Advanced Aviation Threat Identification Program comenzó en gran parte gracias al líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, que ayudó a financiar el plan después de recurrir a Robert Bigelow, un donante político dueño de una compañía aeroespacial que cree en la existencia de extraterrestres.

Elizondo aseguró el pasado día 16 al New York Times que renunció a su puesto en octubre en protesta por lo que calificó de secreto excesivo en torno al programa y por la oposición interna al mismo, después de que la financiación para su desarrollo finalizase en el 2012.

Evidencias

Sin embargo, el responsable del programa ha asegurado este lunes que no podía hablar en nombre del Gobierno, a la vez que insinuaba haber visto evidencias que le impiden descartar la posibilidad de que artefactos alienígenas visiten la Tierra.

"Estos aviones, los llamaremos aviones, exhiben características que no están actualmente dentro del inventario de Estados Unidos ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento", ha señalado Elizondo.

El exfuncionario del Pentágono asegura haber identificado aeronaves capaces de desafiar las leyes de la aerodinámica. "Cosas que no tienen ningún servicio de vuelo obvio, ninguna forma obvia de propulsión, y maniobras de manera que incluyen la maniobrabilidad extrema más allá, me gustaría decir, de las fuerzas G que puede soportar un ser humano o cualquier cosa biológica", asevera.

Ciencia y seguridad nacional

El senador Reid, por su parte, aseguró el pasado sábado 16 en su cuenta de Twitter que se trata de un tema de ciencia y seguridad nacional. "Si América no lidera la respuesta a estas preguntas, otros lo harán", sentencia.

If anyone says they have the answers, they’re fooling themselves.



We don’t know the answers but we have plenty of evidence to support asking the questions. This is about science and national security. If America doesn’t take the lead in answering these questions, others will.