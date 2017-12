Fallece a los 91 años la única hija de Franco

efe | madrid

Carmen Franco, única hija de Francisco Franco, falleció ayer los 91 años en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer terminal que le fue detectado este verano. Su muerte ha sido confirmada en un tuit por su nieto Luis Alfonso de Borbón en el que señala textualmente: «Dios se ha llevado a Man (d.e.p.) pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón».

La hija de Francisco Franco (Oviedo, 1926) padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano, y ayer, su hija Carmen Martínez Bordiú confirmó a TVE el agravamiento de su estado de salud. Desde el jueves se habían acercado al domicilio de la duquesa de Franco, ubicado en la calle de los Hermanos Bécquer, en el distrito de Salamanca, diversos familiares y amigos, entre ellos dos de sus hijas, Mariola y Carmen, y su nieta Cynthia Rossi.

En un reportaje del diario El Mundo publicado el pasado 18 de noviembre, Carmen Franco reconocía que padecía un cáncer terminal que le habían detectado este verano. «Bueno sí, ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés», afirmaba a la periodista en el reportaje.

Carmen Franco será enterrada en la cripta de la catedral de la Almudena junto a su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, según ha informado a Efe la hija mayor de ambos, Carmen Martínez-Bordiú.

Alejada del foco mediático en los últimos años, en noviembre de 2015, con motivo del 40 aniversario de la muerte de Francisco Franco, rememoró su imagen. «Creo que a los muertos hay que dejarlos en paz, en su sitio» manifestó a raíz de la polémica por el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos.

Su nieto, Luis Alfonso de Borbón se despidió de ella a través de su cuenta de Instagram: «Siempre serás mi súper abuela, mi segunda madre, uno de mis pilares y mi ejemplo a seguir».

El hijo de Carmen Martínez Bordiu, que vivió muchos años con su abuela tras la separación de sus padres y la muerte de su progenitor, el duque de Cádiz, y de su hermano, Francisco de Asís, se despide de ella con un emotivo texto que encabeza con la frase: «Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón».