Las familias exigen apoyos en las aulas

dl | león

Varias familias leonesas de la asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión presentaron ayer un escrito en la Dirección Provincial de Educación para exigir que los apoyos de especialistas (PT y AL) que reciben los niños y las niñas con necesidades educativas «se den dentro del aula, como marca la ley».

Las familias recuerdan que en la reunión que mantuvieron en el mes de febrero, el director provincial de Educación se comprometió a enviar una circular a los colegios para que los apoyos se dieran dentro del aula. «Nada más lejos de la realidad. Este año no sólo no se dan dentro de la clase, además se ha dado la orden de no poner en los dictámenes de escolarización el número de horas que necesita el alumnado con necesidades especiales, con lo cual las familias no podemos protestar que no se cumplen las horas estipuladas».

El escrito presentado ayer ante la Dirección Provincial de Educación es la primera acción de protesta de la asociación que anuncia nuevas medidas de presión «para que dejen de ver a nuestros niños y niñas como meros números de una aplicación informática y se tenga en cuenta las necesidades de manera personalizada, para que todos y todas tengan las mismas oportunidades que el resto del alumnado».

Setenta familias pusieron en marcha la asociación Todos Sumamos, Creando Inclusión, una asociación con el objetivo de defender los derechos de los niños con diversidad funcional y hacer fuerza para que las instituciones apliquen en la práctica lo recogido en las leyes.

Empezaron como un grupo de apoyo para compartir sus problemas y vivencias y en menos de tres meses han constituido la asociación para sacar a la luz la falta de medios para una efectiva inclusión educativa y social. Su objetivo es «aunar sus voces y exigir a la administración que elimine aquellos obstáculos que, todavía hoy, impiden la inclusión real y efectiva en los colegios».

La asociación reivindica también que los municipios doten de personal de apoyo, con monitores formados, las actividades de ocio para que sean accesibles a los niños y niñas con diversidad funcional.