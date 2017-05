El feto no oye la voz de la madre desde el exterior

carmen tapia | león

Hablar al bebé en gestación a través de la barriga de la madre no sirve de nada. El bebé en gestación no oye el sonido que le llega desde el exterior a través del abdomen materno y, por lo tanto, no distinguirá la voz de su madre al nacer. La ginecóloga leonesa Marisa López-Teijón, directora del Isnstituto Marquès desmonta una creencia muy extendida hasta ahora gracias a una investigación realizada en el centro que dirige. Los resultados del estudio los ha presentado en el Word Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine celebrado en Londres ante 1.500 especialistas procedentes de 150 países.

Pero la investigación ha ido más allá y ha demostrado que la musicalidad de las palabras influye de manera decisiva en la respuesta del bebé en gestación siempre que le llegue directamente de la vagina de la madre, no a través de la barriga.

«La respuesta de los fetos a la música es muy diferente a las palabras en tono plano», explica la ginecóloga leonesa.

Los estudios revelan que el bebé en gestación no es capaz de reconocer la voz materna. «Cuando le hablas no te oye, y si le cantas tampoco. Sólo le llegan sonidos distorsionados. Por lo tanto, no reconocerá a su madre cuando nazca, por mucho que se empeñe en hablarle durante el embarazo. Para que oigan el sonido tiene que llegar directamente vía vaginal».

Según el director científico del Instituto Marquès, Álex García.Faura, «en nuestros estudios hacemos llegar la voz materna al feto a través de un reproductor vaginal —babypod— y vemos que responden igual a la voz de cualquier persona. Creemos que esto ocurre porque anteriormente, a través del abdomen materno, no ha podido percibir la voz de la madre». A partir de este descubrimiento, el equipo emprende ahora una segunda fase del estudio. El siguiente paso es investigar si la emisión de sonido vía vaginal durante el embarazo permitirá al bebé reconocer la voz materna cuando nazca. «Los estudios entorno al reconocimiento de la voz de su madre son todo un reto y además queremos saber si esto supondrá un estímulo para el desarrollo del lenguaje y la comunicación», explica García-Faura.

Para comprobar si el bebé reconocerá la voz de la madre cuando nazca, la investigación que encabeza López-Teijón analizará las reacciones de los fetos a la voz de la madre.

Para que la música y la voz llegue al bebé, la ginecóloga leonesa ha diseñado un dispositivo —babypod—que permite la comunicación entre el bebé y su madre. «Las mujeres embarazadas lo pueden llevar a sus ecografías de control». Más de 2.000 mujeres que acuden a las consultas del instituto ya han probado el dispositivo. «Tiene muchas utilizades, como que ya desde el útero los bebés aprendan a distinguir la musicalidad de los diferentes idiomas».

Detección de enfermedades

El babypod se trata de un pequeño dispositivo que se introduce en la vagina como si fuera un tampón, se conecta al móvil y permite hacerle llegar al feto música o cualquier voz humana. Se diseñó para los primeros estudios científicos que emprendió el instituto, que revelaron que el feto es capaz de oí a partir de la semana 16 —cuando mide 11 cm— siempre y cuando el sonido le llegue desde la vagina de la madre.

El uso de la música vía vaginal tiene importantes aplicaciones médicas. Permite descartar la sordera fetal—si el bebé responde a la música quiere decir que no es sordo—, además de facilitar las ecografías, ya que al introducir el movimiento se ven mejor las estructuras fetales.

«Con las voces muy musicales los fetos responden con más movimientos. Hemos comprobado que cuando les ponemos voces como la de Mickey Mouse, que tienen mucha musicalidad, responden con muchos estímulos», asegura López-Teijón.